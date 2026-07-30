L’Etna si risveglia: nuova attività vulcanica dal Cratere Voragine

Catania, 30 luglio 2026 – Il vulcano siciliano torna a dare segnali di ripresa. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dell’Osservatorio Etneo, si sta assistendo a un’attività di tipo stromboliano concentrata al Cratere Voragine. Il fenomeno, che ha guadagnato intensità nell’arco delle ultime ore, sta generando una nube di cenere che spira verso nord-ovest.

Inoltre, il tremore vulcanico medio ha registrato forti variazioni per poi impennarsi improvvisamente verso valori elevati. I punti di origine del tremore sono stati individuati tra i crateri Voragine e Bocca Nuova, a un’altitudine di circa 3.000 metri sopra il livello del mare. Risulta invece contenuta l’attività infrasonica, i cui eventi restano localizzati nella zona del Cratere di Nord-Est.

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