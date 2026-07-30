  • 30 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Luglio 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Discobus 31 luglio e 1 agosto: aperte le prenotazioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 luglio 2026 – Torna il servizio bus gratuito da e per la discoteca Koala, realizzato in sinergia tra Libero Consorzio, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino, per la serate del 31 luglio e dell’1 agosto 2026.

Di seguito tutte le istruzioni:

Modalità di Prenotazione
Per usufruire del servizio è obbligatorio compilare il relativo modulo di iscrizione.
Modulo 31 luglio, da compilare entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 31 luglio 2026: https://forms.gle/idGGYVUGKkYtzweC6
Modulo 1 agosto, da compilare entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 1 agosto 2026: https://forms.gle/9eCJi23U9JuU8RXv7
Non saranno accettate prenotazioni oltre i termini indicati.

Informazioni Importanti
• Email univoca: Utilizzate una sola email per iscrivervi. Non usate indirizzi diversi per la stessa persona.
• Conferma: La risposta viene registrata automaticamente all’invio, ma la conferma definitiva arriverà via email da informagiovani@comune.ragusa.it intorno al 24 luglio primo pomeriggio.
• Modifiche: Se devi cambiare i tuoi dati, ricompila il modulo usando la stessa email utilizzata la prima volta; il sistema aggiornerà automaticamente la tua richiesta.
• Disdette: In caso di imprevisti, ti preghiamo di comunicare la disdetta a: informagiovani@comune.ragusa.it

Orari e Percorsi

ANDATA (Unica corsa per tutti):
• Ore 22:30 – Ibla Parcheggio della Repubblica
• Ore 22:40 – Scalo Merci (Ragusa)
• Ore 23:00 – Via Brin (Marina di Ragusa)
• Ore 23:10 – Arrivo al Koala

RITORNO (Unica corsa per tutti):
• Ore 04:00 dal parcheggio del Koala
• Ore 04:10 – Via Brin
• Ore 04:30 – Scalo Merci
• Ore 04:40 – Ibla Parcheggio della Repubblica

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube