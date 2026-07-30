Ragusa. Discobus 31 luglio e 1 agosto: aperte le prenotazioni

Ragusa, 30 luglio 2026 – Torna il servizio bus gratuito da e per la discoteca Koala, realizzato in sinergia tra Libero Consorzio, Comune di Ragusa, Koala e ditta Tumino, per la serate del 31 luglio e dell’1 agosto 2026.

Di seguito tutte le istruzioni:

Modalità di Prenotazione

Per usufruire del servizio è obbligatorio compilare il relativo modulo di iscrizione.

Modulo 31 luglio, da compilare entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 31 luglio 2026: https://forms.gle/idGGYVUGKkYtzweC6

Modulo 1 agosto, da compilare entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 1 agosto 2026: https://forms.gle/9eCJi23U9JuU8RXv7

Non saranno accettate prenotazioni oltre i termini indicati.

Informazioni Importanti

• Email univoca: Utilizzate una sola email per iscrivervi. Non usate indirizzi diversi per la stessa persona.

• Conferma: La risposta viene registrata automaticamente all’invio, ma la conferma definitiva arriverà via email da informagiovani@comune.ragusa.it intorno al 24 luglio primo pomeriggio.

• Modifiche: Se devi cambiare i tuoi dati, ricompila il modulo usando la stessa email utilizzata la prima volta; il sistema aggiornerà automaticamente la tua richiesta.

• Disdette: In caso di imprevisti, ti preghiamo di comunicare la disdetta a: informagiovani@comune.ragusa.it

Orari e Percorsi

ANDATA (Unica corsa per tutti):

• Ore 22:30 – Ibla Parcheggio della Repubblica

• Ore 22:40 – Scalo Merci (Ragusa)

• Ore 23:00 – Via Brin (Marina di Ragusa)

• Ore 23:10 – Arrivo al Koala

RITORNO (Unica corsa per tutti):

• Ore 04:00 dal parcheggio del Koala

• Ore 04:10 – Via Brin

• Ore 04:30 – Scalo Merci

• Ore 04:40 – Ibla Parcheggio della Repubblica

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