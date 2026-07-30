A Comiso torna l’atteso appuntamento con il Casmene Fest

Comiso, 30 luglio 2026 – La quarta edizione del Casmene Fest è ufficialmente realtà! L’annuncio dell’assessore Giovanni Assenza. “Partiamo l’11 settembre con una nuova imperdibile edizione del nostro festival – dichiara Assenza-. Se ci pensate, siamo già al quarto anno: quello che era partito come una scommessa culturale è diventato un appuntamento fisso, un pezzo d’identità della nostra Comiso. In questi anni abbiamo fatto strada. Abbiamo visto il nostro centro storico trasformarsi in un palcoscenico diffuso: dalla piazzetta Pietro Palazzo sotto la scalinata della Chiesa dell’Annunziata al sagrato del Duomo di Santa Maria delle Stelle, passando per il cortile della Fondazione Bufalino e la Biblioteca Stancanelli. Anche quest’anno ripartiamo da qui: dai nostri spazi più belli, dai luoghi di Gesualdo Bufalino, unendo la grande musica, il teatro, i libri e il cinema che ci hanno fatto compagnia nelle scorse edizioni, senza dimenticare lo spazio per i giovani e i talenti emergenti. Vogliamo che le nostre piazze continuino a vivere, a riempirsi di gente, di chiacchierate e di cultura vissuta senza noia. Mancano pochi giorni – conclude Giovanni Assenza-. Preparatevi, perché il programma completo sta per arrivare”.

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