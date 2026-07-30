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Comiso | Cronaca | News in primo piano

Incidente a Comiso, peggiorano le condizioni della giovane: disposto il trasferimento in elisoccorso

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COMISO, 30 Luglio 2026 – Si sono purtroppo aggravate drasticamente nelle ultime ore le condizioni della giovane rimasta coinvolta nell’incidente stradale avvenuto ieri a Comiso.

Dopo un iniziale trauma cranico, le cui complicazioni sarebbero state sottovalutate nel corso delle prime valutazioni mediche, il quadro clinico della ragazza ha registrato un peggioramento improvviso e severo con il passare delle ore.

Alla luce della gravità della situazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento immediato: la giovane è stata prelevata in elisoccorso dall’ospedale di Vittoria per essere trasportata d’urgenza direttamente al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove riceverà le cure specialistiche necessarie. L’auto sulla quale viaggiava la vittima era sbandata  nel pomeriggio di oggi a Comiso, lungo via Mediterraneo. Il veicolo, sul quale viaggiava una seconda persone rimasta parimenti ferita,  era sbandata ed a seguito del violento impatto, aveva preso fuoco a ridosso del marciapiede. 

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