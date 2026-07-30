Dal Ferrara Summer Festival la grande famiglia del gospel rinsalda l’amicizia tra Modica e Piacenza

MODICA, 30 Luglio 2026 – Quando la musica si unisce alla passione del gospel, il palco non è soltanto un luogo in cui esibirsi, ma un vero e proprio generatore di legami autentici e duraturi. È quanto accaduto sul palco del Ferrara Summer Festival, nel corso dell’indimenticabile concerto dell’Italian Gospel Choir dello scorso 21 giugno, dove le voci e i cuori si sono incontrati per la prima volta. Un’amicizia nata sotto le note della stessa armonia che, ieri, si è rinnovata ed è stata celebrata nel cuore di Modica.

Il direttore Giorgio Rizza e i coristi della Modica Gospel Academy hanno, infatti, avuto la gioia di accogliere in città due carissimi amici conosciuti proprio durante quella straordinaria esperienza ferrarese: Sonia Costa e Yuri Rusca, coristi del Placentia Gospel Choir e dell’Italian Gospel Choir. La serata è trascorsa all’insegna della spensieratezza e della condivisione, tra i vicoli suggestivi della città barocca, una cena in compagnia, tante risate e quella speciale fratellanza che solo il gospel sa creare.

A rendere l’atmosfera ancora più magica e memorabile ci hanno pensato due sorprese d’eccezione arrivate a suggellare la serata: un caloroso videomessaggio del presidente dell’Italian Gospel Choir, Francesco Zarbano, e una videochiamata a sorpresa del presidente del Placentia Gospel Choir, Max Sacchi.

“Proprio da Francesco Zarbano – spiega il maestro Giorgio Rizza – è arrivata una splendida notizia che proietta questo sodalizio verso il futuro: alla fine di settembre sarà a Modica insieme al suo staff per dare il via a importanti progetti musicali che coinvolgeranno la città e l’intera Sicilia. Un tassello che preannuncia nuovi ed emozionanti percorsi, destinati a rinsaldare l’abbraccio musicale tra il Placentia Gospel Choir e la Modica Gospel Academy”.

L’incontro si è chiuso con un affettuoso pensiero rivolto a Sonia, a Yuri e a tutto il Placentia Gospel Choir, con la promessa che Modica sarà sempre, a porte aperte, casa loro.

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