Bocciatura dei tributi locali a Pozzallo, FdI: “Maggioranza impreparata e assenteista, basta strumentalizzazioni”

POZZALLO, 30 Luglio 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene con fermezza per respingere le accuse mosse da alcuni consiglieri di maggioranza in merito alla mancata approvazione della delibera sui tributi locali durante l’ultimo Consiglio comunale. Secondo il partito, i tentativi di scaricare la responsabilità sull’opposizione sarebbero pretestuosi e lontani dalla realtà dei fatti emersa in aula.

Il provvedimento presentato dall’amministrazione presentava evidenti carenze e lacune sotto il profilo tecnico e di merito. Di fronte alle richieste di chiarimento avanzate dai consiglieri, la maggioranza si sarebbe dimostrata del tutto impreparata e incapace di fornire risposte esaustive, rendendo inaccettabile la richiesta di votare a scatola chiusa un provvedimento così impattante per i cittadini e privo della necessaria trasparenza.

Oltre alle criticità del documento, il Consiglio ha fatto emergere una grave crisi politica legata alla costante assenza di diversi consiglieri della coalizione di governo. Fratelli d’Italia sottolinea l’insostenibilità di un’amministrazione che pretende di reggersi sistematicamente sul senso di responsabilità dell’opposizione per garantire il numero legale e l’approvazione degli atti, invitando chi governa Pozzallo ad assumersi le proprie responsabilità politiche e numeriche invece di strumentalizzare il lavoro di controllo istituzionale svolto dalla minoranza.

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