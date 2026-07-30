  • 31 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 31 Luglio 2026 -
Modica | Politica

Bocciatura dei tributi locali a Pozzallo, FdI: “Maggioranza impreparata e assenteista, basta strumentalizzazioni”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 30 Luglio 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Pozzallo interviene con fermezza per respingere le accuse mosse da alcuni consiglieri di maggioranza in merito alla mancata approvazione della delibera sui tributi locali durante l’ultimo Consiglio comunale. Secondo il partito, i tentativi di scaricare la responsabilità sull’opposizione sarebbero pretestuosi e lontani dalla realtà dei fatti emersa in aula.

Il provvedimento presentato dall’amministrazione presentava evidenti carenze e lacune sotto il profilo tecnico e di merito. Di fronte alle richieste di chiarimento avanzate dai consiglieri, la maggioranza si sarebbe dimostrata del tutto impreparata e incapace di fornire risposte esaustive, rendendo inaccettabile la richiesta di votare a scatola chiusa un provvedimento così impattante per i cittadini e privo della necessaria trasparenza.

Oltre alle criticità del documento, il Consiglio ha fatto emergere una grave crisi politica legata alla costante assenza di diversi consiglieri della coalizione di governo. Fratelli d’Italia sottolinea l’insostenibilità di un’amministrazione che pretende di reggersi sistematicamente sul senso di responsabilità dell’opposizione per garantire il numero legale e l’approvazione degli atti, invitando chi governa Pozzallo ad assumersi le proprie responsabilità politiche e numeriche invece di strumentalizzare il lavoro di controllo istituzionale svolto dalla minoranza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube