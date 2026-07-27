Rivoluzione in casa Ragusa Calcio: via Gaetano Lucenti, la panchina è affidata a Francesco Bianco

RAGUSA, 27 Luglio 2026 – Cambio della guardia sulla panchina del Ragusa. La società azzurra ha deciso di dare il benservito a Gaetano Lucenti, l’allenatore della salvezza, che ha salutato l’ambiente e la tifoseria con un caloroso messaggio d’affetto.

Al suo posto arriva Francesco Bianco, tecnico casertano di quarantotto anni ed ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino. Da calciatore Bianco ha accumulato una significativa esperienza tra la Serie C e il campionato dilettanti, vincendo una promozione con il Giugliano e lo scudetto dilettanti. Come allenatore, dopo un percorso nei settori giovanili, ha guidato il Carotenuto conquistando il campionato di Promozione e disputando una finale regionale di Coppa Italia. Fortemente voluto dal patron Nello Martone, il nuovo mister si appresta a vivere la sua prima esperienza assoluta in Serie D.

Al fianco del nuovo allenatore ci sarà Carlo De Clemente in qualità di allenatore in seconda: quarantenne marchigiano, vanta un’esperienza passata nel settore giovanile della Casertana. La società ha inoltre confermato i tasselli storici dello staff tecnico, ovvero il preparatore atletico Carlo Garzia e l’allenatore dei portieri Roberto La Malfa.

Novità importanti anche sul fronte societario e dirigenziale: il club ha scelto di non proseguire il rapporto con il direttore sportivo Alessandro Bonaffini – passato ufficialmente al Niscemi – mentre l’intero organigramma dirigenziale verrà svelato alla stampa già nella giornata di domani.

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