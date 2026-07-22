Pozzallo in ginocchio: blackout e carenza d’acqua in interi quartieri. La denuncia di “Pozzallo in Movimento”

POZZALLO, 22 Luglio 2026 – Una situazione definita devastante quella che sta colpendo Pozzallo, dove interi quartieri si trovano da ore completamente in blackout. La mancanza di energia elettrica ha provocato inevitabilmente anche l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile in gran parte della città.

Pesanti i disagi per la cittadinanza, le attività commerciali — costrette a mantenere le serrande abbassate — e le strutture ricettive. A aggravare ulteriormente il quadro sono le temperature elevate di questi giorni, che rendono le condizioni all’interno delle abitazioni e dei locali al limite della sopportabilità, data l’impossibilità di azionare condizionatori e impianti di ventilazione.

Dura la presa di posizione del movimento politico “Pozzallo in Movimento”, che in una nota diffusa ieri, 21 luglio 2026, punta il dito contro l’amministrazione comunale:

Una situazione devastante che va avanti da ore senza che la massima autorità di Pozzallo abbia fatto qualcosa per riuscire ad avere notizie per poi poter dare risposte a quella che è una vera e propria emergenza. E il problema non accenna a migliorare.

Dal movimento arriva un appello urgente affinché si intervenga immediatamente per risolvere il disservizio, stigmatizzando quello che definiscono come un atteggiamento di lassismo e disinteresse da parte di chi governa la città.

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