Pd. Cambiare la Sicilia e costruire l’alternativa a Ragusa: il 24 luglio due iniziative

Ragusa, 22 luglio 2026 – Una serata articolata in due distinti momenti di confronto politico, promossi da due diverse articolazioni del Partito Democratico, ma accomunati dalla volontà di costruire partecipazione e alimentare il dibattito sul futuro della Sicilia e della città di Ragusa. È questo il programma in calendario venerdì 24 luglio alla Rotonda del Lungomare Andrea Doria di Marina di Ragusa, dove si svolgeranno un’iniziativa della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, guidata dal segretario Angelo Curciullo, e, a seguire, due appuntamenti organizzati dal Circolo del Partito Democratico di Ragusa, guidato dal segretario Riccardo Schininà, attraverso il progetto editoriale Comunità Progressista.

Ad aprire la serata, alle ore 19.00, sarà “Cambiamo la Sicilia”, iniziativa promossa dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa per avviare una riflessione sulle prossime elezioni regionali e sul percorso necessario a costruire un’alternativa credibile al governo Schifani. Dopo i saluti del segretario provinciale Angelo Curciullo, interverranno Nello Dipasquale, deputato del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Cateno De Luca, deputato di Sud Chiama Nord all’Assemblea Regionale Siciliana, Nino Oddo, vicesegretario nazionale del Partito Socialista Italiano, e Peppe Calabrese, capo della segreteria politica del Partito Democratico Sicilia. L’incontro sarà moderato dal giornalista de la Repubblica Palermo, Giorgio Caruso.

Alle 20.45 prenderà invece il via il programma di Comunità Progressista, progetto editoriale nato all’interno del Circolo del Partito Democratico di Ragusa, che proporrà due momenti dedicati alla riflessione sulla città e al confronto tra le forze progressiste.

Il primo appuntamento, “Oltre la città-vetrina. Un anno tra analisi, confronto e proposte”, sarà dedicato al primo anno di attività del giornale e del progetto culturale promosso dal Circolo PD di Ragusa. Condotto da Giorgio Caruso, vedrà gli interventi di Riccardo Schininà, direttore editoriale di Comunità Progressista e segretario del Circolo PD di Ragusa, Leandro Papa, direttore responsabile della testata, Monica Bisceglia, vicesegretaria del Partito Democratico di Ragusa, e Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa.

La serata proseguirà alle 21.30 con “Percorsi e idee per un’alternativa progressista”, tavola rotonda promossa da Comunità Progressista per favorire il confronto tra le diverse realtà del campo progressista ibleo. Moderato dal giornalista Vito Piruzza, l’incontro vedrà la partecipazione di Filippo Angelica (Italia Viva), Gianni Battaglia (Sinistra Futura), Marcella Borrometi (Sinistra Italiana), Saverio Buscemi (Controcorrente), Najla Hassen (Movimento 5 Stelle), Giorgio Massari (Ragusa Prossima), Raimonda Salamone (Territorio), Riccardo Schininà (Partito Democratico), Tonino Solarino (Demos) e Angelo Iemulo (Europa Verde).

“Abbiamo voluto costruire una giornata nella quale convivono due iniziative autonome ma complementari – dichiarano congiuntamente Angelo Curciullo e Riccardo Schininà -. Da una parte la Federazione provinciale del Partito Democratico propone un confronto sul futuro della Sicilia e sulla costruzione dell’alternativa al governo Schifani; dall’altra il Circolo di Ragusa, attraverso Comunità Progressista, apre uno spazio di riflessione sul primo anno del progetto editoriale e di dialogo tra le forze progressiste della città. Crediamo che il confronto tra idee, culture politiche ed esperienze diverse sia la condizione indispensabile per costruire una proposta credibile per la Sicilia e per Ragusa”.

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