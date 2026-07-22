Comiso. Criticità SP 5, attivate dal Libero Consorzio le immediate procedure di verifica e intervento

Comiso, 22 luglio 2026 – Attivate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa tutte le procedure di verifica e intervento dopo le segnalazioni di alcuni avvallamenti sulla Strada Provinciale 5, nel tratto compreso tra la rotatoria di Villa Orchidea e quella di accesso all’Aeroporto di Comiso. Gli uffici dei Lavori Pubblici e della Viabilità hanno già effettuato un sopralluogo, accertando le criticità riscontrate e avviando immediatamente le azioni necessarie per garantire la sicurezza della carreggiata.

Le anomalie interessano un tratto recentemente interessato dai lavori di potenziamento dei collegamenti tra la SS115, l’Aeroporto di Comiso e la SS514 Ragusa-Catania (lotti 3 e 6), opere concluse di recente. A seguito delle segnalazioni ricevute, gli uffici dell’Ente hanno effettuato le verifiche sul posto e, riscontrata la presenza di alcuni dissesti in prossimità delle opere realizzate, hanno immediatamente coinvolto l’impresa esecutrice, diffidandola a intervenire con tempestività per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. L’intervento è ancora coperto dal periodo di efficacia del collaudo: il certificato, approvato nel novembre 2025, diventerà definitivo solo dopo due anni dalla sua emissione. Proprio per questo il Libero Consorzio ha richiesto al Consorzio appaltatore e all’impresa esecutrice, insieme all’organo di collaudo, di effettuare tutte le verifiche tecniche necessarie per individuare le cause delle criticità e definire gli interventi utili alla loro definitiva eliminazione.

“Desidero ringraziare il settore Lavori Pubblici e Viabilità, che ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e tempestività nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Alle prime avvisaglie di possibili problematiche lungo il tratto della Strada Provinciale 5 che costeggia l’Aeroporto di Comiso, gli uffici si sono immediatamente attivati con i sopralluoghi, verificando la presenza di alcuni avvallamenti che potrebbero determinare situazioni di pericolo per chi percorre questa importante arteria viaria. Proprio per questo è stata inviata una formale diffida all’impresa esecutrice dei lavori affinché intervenga con urgenza e provveda a sanare le criticità riscontrate, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata. La tutela dell’incolumità degli utenti della strada resta la nostra priorità e continueremo a seguire ogni fase dell’intervento fino alla completa risoluzione delle problematiche e alla piena tutela dell’interesse pubblico”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari.

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