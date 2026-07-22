Definizione agevolata tributi locali a Vittoria. Approvato differimento termine per la presentazione istanze

Vittoria, 22 luglio 2026 – Le organizzazioni datoriali di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna di Vittoria esprimono soddisfazione per la mozione di indirizzo approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, che recepisce la richiesta di differire il termine per la presentazione delle istanze relative alla definizione agevolata dei tributi locali. Si tratta di un importante segnale di attenzione nei confronti di cittadini e imprese, che va nella direzione auspicata dalle associazioni di categoria. Queste ultime sono certe che l’Amministrazione comunale dia tempestiva attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio, adottando tutti gli atti necessari per prorogare il termine di presentazione delle domande dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2026. Le organizzazioni datoriali ribadiscono inoltre l’importanza di recepire anche le ulteriori indicazioni già formulate in sede di confronto, in particolare quelle volte a rendere la procedura maggiormente accessibile, consentendo l’accesso non solo tramite Spid ma anche mediante Carta d’identità elettronica (Cie), la possibilità di accesso al portale da parte degli eredi, valutando ogni altra misura utile a favorire la più ampia partecipazione.

Confcommercio, Confesercenti e Cna esprimono infine fiducia nel lavoro degli uffici chiamati a gestire un significativo carico di lavoro che grazie alle opportune modifiche evidenziate potrà portare a includere il maggior numero possibile di cittadini e imprese.

Salva