U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali di Modica: Benedetto Maurizio Celesia nuovo Direttore

Modica, 21 luglio 2026 – L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Benedetto Maurizio Celesia l’incarico quinquennale di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e Tropicali del presidio ospedaliero di Modica, all’esito della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania, specialista in Malattie infettive e tropicali e dottore di ricerca in Patologie da infezioni e immunodeficienze, Celesia ha svolto ininterrottamente la propria attività di dirigente medico presso l’Istituto di Malattie infettive dell’Università di Catania, all’interno dell’ARNAS “Garibaldi”. Per sei anni è stato anche docente a contratto nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

La sua attività clinica e di ricerca si è concentrata sulle patologie infettive e tropicali, con particolare attenzione all’HIV, ai farmaci antiretrovirali di nuova generazione e alla cura dei pazienti con resistenze multiple ai trattamenti. Si è inoltre occupato degli aspetti epidemiologici, comportamentali, clinici e terapeutici delle infezioni sessualmente trasmesse, con particolare attenzione alla PrEP (profilassi pre-esposizione all’HIV) e alle vaccinazioni in ambito ospedaliero.

Ha contribuito a fare della struttura catanese il primo ambulatorio siciliano per volume di attività e numero di pazienti con HIV diagnosticati e seguiti, nonché un punto di riferimento per persone provenienti da altri centri italiani ed esteri.

Autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche internazionali e di circa 250 comunicazioni e abstract congressuali, ha partecipato a numerosi studi clinici, trial e coorti multicentriche e, come relatore, a convegni e seminari nazionali e internazionali. Ha inoltre contribuito alla formazione degli studenti di Medicina e Infermieristica e dei medici specializzandi, collaborando alla preparazione di tesi e alla supervisione di progetti di ricerca.

Celesia ha mantenuto uno stretto rapporto con le associazioni dei pazienti, promuovendo iniziative di screening, formazione e informazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, comprese le realtà frequentate dalla comunità LGBTQIA+, e contribuendo alla promozione nel territorio catanese del modello internazionale “Fast-Track Cities” per il contrasto all’HIV.

«Assumo questo incarico con l’obiettivo di lavorare in piena sintonia con la Direzione strategica, con i professionisti dell’Unità operativa e con le strutture del presidio – dichiara Celesia –. Tra le priorità ci saranno il rafforzamento dell’antimicrobial stewardship, per promuovere un uso appropriato degli antibiotici e contrastare l’antibiotico-resistenza, e una maggiore integrazione con il territorio secondo l’approccio “One Health”, che lega la salute delle persone a quella degli animali e dell’ambiente».

«Promuoveremo campagne di informazione e screening per favorire la diagnosi delle infezioni ancora sommerse e l’accesso alle vaccinazioni dei soggetti più esposti, come quelli oncologici o i pazienti immunodepressi. Rafforzeremo inoltre la medicina delle migrazioni, la collaborazione con le associazioni dei pazienti e le relazioni scientifiche nazionali e internazionali, valorizzando le competenze del territorio e contribuendo a ridurre la mobilità sanitaria verso altre province e regioni». La Direzione strategica rivolge al dottor Celesia i migliori auguri di buon lavoro.

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