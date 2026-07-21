Modica, Incendio Monserrato, Campo: “Responsabilità anche politiche, sotto gli occhi di tutti”

Modica, 21 luglio 2026 – “Modica brucia da giorni: una ferita che è sotto gli occhi di tutti e le cui responsabilità, oltre che della mano di balordi che dovranno pagare duramente il proprio conto con la giustizia, non può che essere anche politica”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, insieme a Piero Bellaera, rappresentante del gruppo territoriale di Modica, a proposito dell’incendio che da giorni si è abbattuto su Monserrato e che sta mettendo a durissima prova i vari corpi dello stato, chiamati a un vero e proprio sforzo immane. “Nel frattempo – rileva Campo – proprio oggi Schifani presenterà in Aula i risultati del suo governo. Risultati ovviamente edulcorati se non addirittura falsati, dal momento che non riesce a governare da tempo. Ci sono somme importanti, come il tesoretto da 450 milioni di euro che doveva servire, prima delle ferie estive, proprio per intervenire sui vari aspetti emergenziali (e quello della prevenzione incendi è uno di questi), e invece le variazioni di bilancio sono state rimandate a settembre perché il presidente della Regione non riesce a controllare la frenesia famelica dei propri deputati di maggioranza che, come squali si cannibalizzano a vicenda all’idea di spartirsi il bottino. E il risultato di tutto questo è che Modica da 5 giorni brucia: una città governata da una sindaca di Forza Italia, ovvero dello stesso partito di Schifani e con un deputato nazionale che è anche commissario regionale dello stesso partito. Una città che vanta un campione di preferenze come il deputato regionale della Dc di Cuffaro, Ignazio Abbate. Possibile che nessuno di questi abbia convinto Schifani a fare quantomeno le norme emergenziali prima dell’estate per rafforzare il personale stagionale del corpo forestale o le attrezzature, e siamo costretti ad assistere in maniera inerme alle nostre città che bruciano o alla consequenziale crisi idrica, che perdura in molte zone della Sicilia, nonostante le abbondanti piogge che si sono abbattute quest’anno? Tutto questo è inaccettabile, e le dimissioni da parte di ognuno di loro sarebbero un atto dovuto”.

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