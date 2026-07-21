“La Regola del Silenzio” l’esordio di Oscar Farinetti al Pata Pata di Sampieri

Un giallo dal volto umano e ricco di valori. Converserà con il giornalista Aldo Mantineo

Sampieri(Scicli), 21 luglio 2026 – Un thriller affascinante che poggia le fondamenta su semplici ma solidi sentimenti umani. Oscar Farinetti, imprenditore di grande successo e visionario impenitente, esordisce con un romanzo di grande tensione. “La regola del Silenzio” che l’autore piemontese presenterà venerdì 24 luglio p.v. alle 19.00 al Pata Pata di Sampieri. Converserà con un giornalista di lungo corso come Aldo Mantineo.

Nel suo esordio come romanziere, Oscar Farinetti sceglie di scavare nel cuore dell’amicizia, dell’ambizione, dell’amore. Scandito in tre tempi – la giovinezza, il processo, il carcere – “La regola del silenzio” si legge come un thriller ma è anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Al centro della scena, un protagonista straordinario che, guidato dalla saggezza dei grandi scrittori di ogni tempo, trasforma la nostalgia di un passato che non può tornare in nuova energia per dare vita a un tempo tutto nuovo.

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