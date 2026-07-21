Aggiudicati i lavori per il collegamento tra l’ipparino, l’aeroporto di Comiso e la SS514

Palermo, 21 luglio 2026 – È stata formalizzata nei giorni scorsi, da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’aggiudicazione definitiva dei lavori relativi all’intervento di “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 115 (tratto Comiso-Vittoria), l’ aeroporto di Comiso e la S.S. 514 Ragusa-Catania”. Nello specifico, l’appalto riguarda il Primo stralcio (Lotto 1 e Lotto 2) per la realizzazione delle opere stradali che collegheranno la SS 115 alla rotatoria sulla SP 4. I lavori sono stati aggiudicati all’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) costituita dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori (Maletto, CT) e dallo Steelconcrete Consorzio Stabile (Verona), per un importo contrattuale complessivo di 48.272.301,59 euro a fronte di un quadro economico generale del progetto di ben 76.675.216,00 euro. La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie alla sinergia di diverse linee di finanziamento, tra cui le risorse regionali, i fondi PAC e un decisivo stanziamento di 25 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, all’interno del programma cofinanziato dall’Unione Europea Coesione Italia 21-27 che l’Onorevole Abbate ha sostenuto fortemente in Parlamento. “Parliamo di un’opera attesa da anni – commenta l’Onorevole Abbate – di fondamentale rilevanza strategica per l’intera Sicilia sud-orientale per la quale ringraziamo il Presidente Schifani che ha accolto le nostre istanze in merito all’utilizzo dei fondi FSC che hanno permesso di completare il finanziamento per l’appalto. Questa opera, richiesta fortemente dalle associazioni di categoria, darà respiro al trasporto su gomma particolarmente intenso nell’area del vittoriese e del gelese, andando a completare il disegno di un collegamento intermodale rapido e sicuro tra la Ragusa-Catania, lo scalo aeroportuale di Comiso e la rete stradale della SS 115. Voglio ringraziare il Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella persona del Presidente Schembari, i dirigenti e i tecnici guidati dall’Ing. Carlo Sinatra per la celerità e il rigore nelle procedure di gara”. La macchina amministrativa non si ferma: mentre si avviano le procedure contrattuali, sono già in corso le attività propedeutiche sul campo, tra cui l’acquisizione delle aree, le bonifiche da ordigni bellici e i monitoraggi ambientali, necessarie per permettere l’apertura immediata dei cantieri. Dopo la già avvenuta realizzazione dei lotti 3, 4 e 6, questo è l’ultimo decisivo tassello per proiettare l’area iblea al centro delle rotte commerciali e turistiche della Sicilia. I prossimi step prevedono la consegna formale delle opere da parte del Responsabile Unico del Progetto, consentendo l’effettivo inizio dei lavori stradali a brevissimo giro.

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