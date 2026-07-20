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Modica sotto scacco delle fiamme: imponente dispiegamento di soccorsi tra Monserrato e via Nazionale

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Luglio 2026 – Momenti di grande apprensione a Modica per l’avanzata di un vasto fronte di fuoco che sta mettendo a dura prova il territorio. La macchina dei soccorsi è mobilitata senza sosta per arginare le fiamme che continuano a minacciare la zona del Santuario di Monserrato e le aree circostanti.
Le operazioni di spegnimento si concentrano in punti strategici per impedire al rogo di estendersi ulteriormente. Le squadre a terra stanno operando incessantemente con gli idranti direttamente dal piazzale del santuario e da quello soprastante, bagnando la vegetazione per creare una barriera protettiva contro il propagarsi delle fiamme.
Contemporaneamente, la gestione dell’emergenza vede il supporto fondamentale dei mezzi aerei: un elicottero sta effettuando interventi mirati nel mezzo della vallata, coordinandosi con i lanci effettuati poco prima all’altezza di via Nazionale per domare i focolai più alti e difficilmente raggiungibili da terra.
La situazione resta complessa, monitorata ora dopo ora dalle autorità e dagli operatori impegnati sul campo per salvaguardare la sicurezza della zona.

foto e video Saro Tribastone

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