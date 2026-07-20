Emergenza a Modica: ripartono le fiamme nella Pineta di Monserrato

MODICA, 20 Luglio 2026 – La situazione nel territorio ibleo torna a farsi critica. Un nuovo incendio è divampato nella zona della Pineta di Monserrato a Modica, alimentato in modo preoccupante dalle raffiche di vento che stanno riattivando i focolai.

Si verifica, infatti, qualche piccola ripresa di incendi tra la collina di Monserrato e Via Fiumara. Sui luoghi a presidiare tutta la zona ci sono i Vigili del Fuoco e la Forestale, pronti ad intervenire in caso di altre riprese dell’incendio

L’allarme è scattato nuovamente, richiamando l’attenzione sulla fragilità del polmone verde cittadino, già messo a dura prova. Le squadre di soccorso e le autorità competenti sono mobilitate per monitorare l’evoluzione del rogo e contenere l’avanzata delle fiamme, nel tentativo di scongiurare danni ulteriori alla vegetazione e salvaguardare la sicurezza dell’area circostante.

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