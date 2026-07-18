Modica. Incendio nella Pineta di Monserrato: rogo circoscritto, avviate le operazioni di bonifica

Modica, 18 Luglio 2026 – Sospiro di sollievo per la città di Modica. L’incendio che nelle scorse ore ha interessato la Pineta di Monserrato è stato finalmente circoscritto. Grazie al massiccio e tempestivo intervento delle squadre di soccorso, la situazione è ora sotto controllo e sono state avviate le delicate operazioni di bonifica dell’area, necessarie per mettere in sicurezza il perimetro ed evitare il rischio di nuovi focolai.

Già a partire dalle 17, era stato disposto il dirottamento su Modica di tutti i mezzi aerei disponibili — tra Canadair ed elicotteri — la cui azione dall’alto si è rivelata determinante per contenere l’avanzata del fuoco e impedirne la propagazione verso le zone più vulnerabili.

Il lavoro svolto sul campo ha visto una sinergia straordinaria tra le diverse forze in campo. Un ringraziamento speciale va ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale, alla Protezione Civile e ai volontari dei gruppi comunali. Uomini e donne che, con coraggio, professionalità e un instancabile spirito di servizio, hanno operato senza sosta, sfidando le fiamme per proteggere il patrimonio naturale e la sicurezza della comunità.

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