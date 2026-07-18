  • 19 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Luglio 2026 -
Cronaca | Comiso | News in primo piano

Grave incidente sulla ex SS 115: quattordicenne in elisoccorso verso il “Cannizzaro”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 18 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, lungo la ex strada statale 115, nel tratto che collega Comiso a Vittoria. L’impatto è avvenuto al chilometro 2, in prossimità della postazione autovelox fissa installata dal Comune di Comiso.
Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, lo scontro ha coinvolto una Nissan Qashqai e un ciclomotore. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 14 anni, residente a Comiso, che viaggiava sul mezzo a due ruote.
L’impatto è stato particolarmente violento. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118 che, vista la gravità delle condizioni del giovane, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il quattordicenne è stato inizialmente stabilizzato presso l’ospedale di Comiso e successivamente elitrasportato d’urgenza verso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica del sinistro e per regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti in una fascia oraria particolarmente densa per la circolazione.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube