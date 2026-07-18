COMISO, 18 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, lungo la ex strada statale 115, nel tratto che collega Comiso a Vittoria. L’impatto è avvenuto al chilometro 2, in prossimità della postazione autovelox fissa installata dal Comune di Comiso.
Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, lo scontro ha coinvolto una Nissan Qashqai e un ciclomotore. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 14 anni, residente a Comiso, che viaggiava sul mezzo a due ruote.
L’impatto è stato particolarmente violento. Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118 che, vista la gravità delle condizioni del giovane, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il quattordicenne è stato inizialmente stabilizzato presso l’ospedale di Comiso e successivamente elitrasportato d’urgenza verso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stato ricoverato presso il reparto di neurochirurgia.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica del sinistro e per regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti in una fascia oraria particolarmente densa per la circolazione.
Grave incidente sulla ex SS 115: quattordicenne in elisoccorso verso il “Cannizzaro”
COMISO, 18 Luglio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, lungo la ex strada statale 115, nel tratto che collega Comiso a Vittoria. L’impatto è avvenuto al chilometro 2, in prossimità della postazione autovelox fissa installata dal Comune di Comiso.
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