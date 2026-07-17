Kudos Ginnastica Artistica ricevuta al comune di Pozzallo

Pozzallo, 17 luglio 2026 – Gli atleti e i tecnici della KUDOS Ginnastica Artistica sono stati accolti presso il Comune di Pozzallo dal Sindaco Roberto Ammatuna, dal Vice Sindaco Raffaele Monte e dall’Assessore allo Sport Kimberly Scolaro.

Un incontro che rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno, la passione e i risultati raggiunti in campo sia Regionale che Nazionale dai nostri atleti Floriddia Emma, Floriddia Marta, Lombardo Ludovica, Cerruto Ilenya, Abbate Francesca, Abbondo Cristina, Caschetto Shaira, Rubino Giulia, Sigona Nina, Scala Carlotta, Baglieri Mariastefania, Iozia Kimberly, Iacono Alice, Petriligieri Carola, Savarino Bianca, Orjini Grace, Zocco Maria, Caldera Giulia e dallo Staff Tecnico composto da Emanuela Terranova e Nadia Sessa, che ogni giorno lavorano con dedizione per promuovere i valori dello sport e della ginnastica artistica.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la calorosa accoglienza, la vicinanza dimostrata e l’attenzione riservata alla nostra realtà sportiva, affermano dallo staff sportivo. Questo gesto ci incoraggia a continuare il nostro percorso con ancora maggiore entusiasmo, consapevoli che lo sport è uno straordinario strumento di crescita, educazione e aggregazione per i giovani.

Continuiamo insieme a costruire il futuro dello sport, portando con orgoglio il nome di Pozzallo in ogni competizione.

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