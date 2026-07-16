Petrolio, il crollo del trimestre visto dal trader: volatilità, segnali tecnici e la trappola dei rimbalzi

Per chi fa trading, gli ultimi tre mesi sul petrolio sono stati un manuale vivente di come un asset possa ribaltare completamente la propria narrativa nel giro di poche settimane. Ad aprile il greggio prezzava la paura, con il Brent vicino ai 120 dollari sull’onda del conflitto in Medio Oriente; a inizio luglio prezza l’abbondanza, con lo stesso Brent intorno ai 72 dollari e il WTI sotto i 69, dopo il trimestre peggiore dal 2020. Chi era posizionato lungo sul premio di rischio geopolitico ha vissuto un incubo; chi ha saputo leggere il cambio di regime ha avuto davanti una delle occasioni direzionali più nette dell’anno.

Il primo concetto da mettere a fuoco è proprio quello di cambio di regime. Per mesi il mercato ha scambiato dentro una cornice dominata dall’offerta a rischio: finché lo Stretto di Hormuz, il collo di bottiglia da cui transita gran parte del greggio mondiale, era sotto tensione per lo scontro tra Stati Uniti e Iran, ogni notizia veniva letta in chiave rialzista. Poi i negoziati di pace a Doha e la graduale ripresa del traffico delle petroliere hanno spostato l’attenzione dai timori sull’offerta a quelli sulla domanda; e da lì il tono è diventato strutturalmente ribassista. Per un trader capire quando cambia la cornice interpretativa vale più di qualsiasi singolo dato, perché è il regime a decidere come verranno letti tutti i numeri successivi.

Sul piano strettamente tecnico, la fase racconta una storia coerente. I principali indicatori e le medie mobili su Brent e WTI restituiscono da giorni un segnale nettamente ribassista, e ogni tentativo di rimbalzo intraday è stato finora riassorbito dal mercato. È qui che scatta la trappola più insidiosa per chi opera nel breve: il cosiddetto rimbalzo del gatto morto, quei recuperi tecnici che sembrano inversioni ma sono solo pause dentro un trend discendente. In un contesto dominato dall’eccesso di offerta, comprare ogni ribasso sperando nel rimbalzo definitivo è uno degli errori più comuni e più costosi.

Il quadro dei fondamentali spiega perché la pressione resti al ribasso. L’Iran, dopo la rimozione del blocco navale americano, ha dichiarato di aver spedito oltre 40 milioni di barili in poche settimane; le esportazioni russe hanno toccato livelli record, con un accumulo impressionante di greggio via mare in cerca di compratori. Gli analisti parlano apertamente di glut, un eccesso di offerta che arriva sul mercato più in fretta di quanto la domanda riesca ad assorbirlo. Per chi opera con strumenti derivati come i CFD, dove si può prendere posizione sia al rialzo sia al ribasso e dove la leva amplifica ogni movimento, sapere leggere il prezzo petrolio all’interno di questo quadro fa la differenza tra cavalcare un trend e farsi travolgere; sempre ricordando che leva e volatilità moltiplicano tanto i guadagni quanto le perdite.

La volatilità, appunto, è la vera protagonista. Un asset che perde il 40% in un trimestre non è un mercato tranquillo; è un mercato in cui gli stop saltano, gli spread si allargano nei momenti di panico e la gestione del rischio conta più della direzione azzeccata. Il trader esperto sa che in fasi come questa la dimensione della posizione va ridotta, non aumentata; che lo stop va messo dove ha senso tecnicamente e non dove fa comodo emotivamente; e che il rischio per operazione va calibrato sul fatto che un singolo evento, una dichiarazione dell’OPEC+ o un colpo di scena su Hormuz, può muovere il barile di diversi punti percentuali in una sola seduta.

Proprio l’OPEC+ è il grande fattore imponderabile all’orizzonte. Il cartello ha in mano la leva della produzione e finora ha scelto di lasciar scorrere i barili; ma con i prezzi a questi livelli la pressione per un intervento a sostegno delle quotazioni cresce. Per chi fa trading questo significa una cosa precisa: il rischio di gap e di inversioni improvvise legate alle riunioni del cartello è alto, e va messo in conto in ogni strategia di breve termine. Un tavolo OPEC+ può trasformare in poche ore un trend ribassista impeccabile in uno short squeeze doloroso.

Vale anche la pena distinguere tra i due grandi orizzonti operativi. Chi fa scalping o intraday deve convivere con il rumore di brevissimo periodo, dove anche una singola headline muove il prezzo; chi ragiona su un orizzonte di giorni o settimane deve invece tenere l’occhio sul quadro dei fondamentali, oggi chiaramente sbilanciato verso l’offerta. Sovrapporre i due piani, usando segnali di breve per giustificare tesi di medio periodo o viceversa, è un altro classico errore che in una fase volatile come questa si paga caro.

Che cosa portarsi a casa, allora, da questa fase. Primo: rispettare il regime dominante, che oggi è quello dell’offerta in eccesso, senza innamorarsi di scommesse contrarian premature. Secondo: trattare la volatilità come un rischio da gestire, non come un’opportunità da inseguire a ogni costo. Terzo: ricordare che sul petrolio la geopolitica può ribaltare il tavolo in qualsiasi momento, il che rende gli stop e il dimensionamento della posizione non un dettaglio ma il cuore della strategia. Il crollo del secondo trimestre passerà alla storia come un caso da studiare; e come sempre, sui mercati, chi studia i propri errori e la propria gestione del rischio dura più a lungo di chi cerca soltanto la previsione perfetta.

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