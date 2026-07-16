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Cronaca | Modica

Incendio a Modica: le fiamme minacciano la zona del Viadotto Guerrieri

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MODICA, 16 Luglio 2026 –

MODICA – L’emergenza incendi non accenna a diminuire a Modica, dove il fronte del fuoco sta colpendo duramente la zona di Monserrato. Dopo aver interessato l’area sovrastante il depuratore comunale di via Fiumara nelle scorse ore, l’incendio si è propagato ulteriormente, spingendosi ora verso la zona sottostante lo storico Viadotto Guerrieri.

La situazione desta viva preoccupazione tra i residenti, in particolare nel quartiere Sacro Cuore. Qui, la densa coltre di fumo ha invaso diverse zone, rendendo l’aria irrespirabile e riducendo drasticamente la visibilità. L’incendio ha causato anche disagi alla rete infrastrutturale: in diversi isolati del quartiere si sono registrati blackout temporanei, con l’energia elettrica che è venuta a mancare a causa dei danni provocati dalle fiamme o precauzionalmente per mettere in sicurezza gli impianti.

Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate in un complesso lavoro di contenimento alimentato dalle condizioni meteo e dall’orografia del territorio, che rende difficile l’accesso ai mezzi in alcuni punti. Un elicottero ha fatto costantemente la spola tra il mare e la zona interessata. Si raccomanda ai cittadini della zona di mantenere la prudenza e di evitare spostamenti non necessari nelle aree limitrofe al fronte del rogo.

La situazione resta in costante evoluzione. 

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