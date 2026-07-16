Passaggio a livello di Sampieri, il Libero Consorzio di Ragusa ha rifatto la segnaletica orizzontale

Sampieri(Scicli), 16 luglio 2026 – In seguito all’ultimo incidente stradale registratosi lungo la strada provinciale 40, la Scicli-Sampieri, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino ha chiesto al Libero Consorzio ex Provincia regionale di Ragusa di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada di sua titolarità prospiciente il dosso ferroviario della linea Scicli-Sampieri lungo cui si trova il passaggio a livello di contrada Bruffalori.

Il Libero Consorzio di Ragusa, con grande sollecitudine, ha provveduto già stamani a rifare tutta la segnaletica orizzontale nei due sensi di marcia in prossimità del dosso dove il limite di velocità è di 10 chilometri orari.

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