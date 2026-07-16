Sampieri(Scicli), 16 luglio 2026 – In seguito all’ultimo incidente stradale registratosi lungo la strada provinciale 40, la Scicli-Sampieri, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino ha chiesto al Libero Consorzio ex Provincia regionale di Ragusa di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada di sua titolarità prospiciente il dosso ferroviario della linea Scicli-Sampieri lungo cui si trova il passaggio a livello di contrada Bruffalori.
Il Libero Consorzio di Ragusa, con grande sollecitudine, ha provveduto già stamani a rifare tutta la segnaletica orizzontale nei due sensi di marcia in prossimità del dosso dove il limite di velocità è di 10 chilometri orari.
Passaggio a livello di Sampieri, il Libero Consorzio di Ragusa ha rifatto la segnaletica orizzontale
Sampieri(Scicli), 16 luglio 2026 – In seguito all’ultimo incidente stradale registratosi lungo la strada provinciale 40, la Scicli-Sampieri, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino ha chiesto al Libero Consorzio ex Provincia regionale di Ragusa di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di strada di sua titolarità prospiciente il dosso ferroviario della linea Scicli-Sampieri lungo cui si trova il passaggio a livello di contrada Bruffalori.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.