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Politica regionale

On. Abbate. Tradizioni e folklore: 124 mila euro a 10 comuni iblei per altrettante manifestazioni

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Palermo, 16 luglio 2026 – Dare un aiuto concreto a tutti quei comuni siciliani che ne fanno richiesta per l’organizzazione di eventi che valorizzino le tradizioni, i sapori e la storia dei vari territori. E’ uscito il decreto di assegnazione delle risorse messe a disposizione dall’articolo 4 della legge regionale 16/01/2024, norma voluta fortemente dal gruppo parlamentare della DC e condivisa dall’allora Assessore agli Enti Locali, Andrea Messina. Ormai diventata una misura strutturale, per il terzo anno consecutivo centinaia di eventi saranno realizzati grazie all’aiuto concreto proveniente dalla Regione e dal Parlamento Regionale. In provincia di Ragusa 10 comuni su 12 (assenti Ispica e Vittoria) beneficeranno dell’aiuto economico. Nel dettaglio i Comuni con le relative manifestazioni finanziate sono:
Acate – Book Festival 20.000 euro
Chiaramonte – Festa del Grano 9.000 euro
Comiso – Eventi religiosi e tradizione enogastronomica casmenea 15.000 euro
Giarratana – Fiera del bestiame 1.000 euro
Modica – ChocoModica 2026 20.000 euro
Monterosso Almo – Feste di S.Giovanni, SS Addolorata, Maria SS Bambina 10.000 euro
Pozzallo – Dove il mare racconta la terra 14.000 euro
Ragusa – Dalla scuola alla città 20.000 euro
S.Croce Camerina – Volare sulla fede: la Madonna dell’Udienza racconta Sambuca 5000 euro
Scicli – Collettiva Artisti del ‘900 10.000 euro
“Sarò pienamente soddisfatto solo quando tutti e 12 i Comuni della provincia di Ragusa parteciperanno al bando. Però c’è da dire che è il numero più alto di comuni iblei a ricevere il contributo da quando lo abbiamo istituito tre anni or sono. E’ necessario che i Comuni si impegnino a pubblicizzare gli eventi per attrarre turisti e dare ricadute economiche importanti per le attività commerciali e ricettive dei propri territorio. Da ora preannuncio, come fatto in questi anni in sinergia con il nostro Assessore, di portare avanti la battaglia in commissione bilancio anche se oggi l’Assessorato è di un altro colore politico. Con la convinzione che le idee e le battaglie si devono perseguire sempre e comunque a prescindere dal partito di provenienza del vertice amministrativo. L’unico scopo deve essere quello di portare benefici ai territori”.

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