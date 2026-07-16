Anche quest’anno le aule studio estive su tutto il litorale Ibleo

Provincia di Ragusa, 16 luglio 2026 – Anche per il 2026 saranno diverse le aule studio estive, dedicate agli studenti che devono concentrarsi per i propri esami o per i test di ingresso ai corsi di laurea, che saranno operative su tutta la nostra costa dal prossimo 20 luglio e fino a fine agosto.

L’iniziativa nasce dagli assessori di altrettanti Comuni iblei, che ancora una volta hanno fatto rete per consentire l’apertura di questi punti: Catia Pasta e Simone Digrandi per il Comune di Ragusa, Francesca Corbino e Fabio Prelati per il Comune di Vittoria, Roberta Iacono e la consulente del sindaco per le politiche giovanili Matilde Piazza per il Comune di Santa Croce Camerina, Giuseppe Mariotta per il Comune di Scicli, Samuele Cannizzaro per il Comune di Modica.

Queste le aule studio che saranno disponibili per gli studenti e i giovani turisti nelle località balneari o zone ad esse limitrofe, di tutta la provincia iblea, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti location e orari di apertura

Donnalucata: Delegazione comunale di Palazzo Mormino, Via Regina Margherita, dalle 08.30 alle 12.30

Posizione: https://maps.app.goo.gl/nHazaBFdPG573jSf9

Marina di Ragusa: Plesso scolastico “Brin” con ingresso da Via Genova, dalle 08.30 alle 13

Posizione: https://maps.app.goo.gl/JN77n87NFQF4jYPRA

Santa Croce Camerina: Biblioteca Comunale, Via Gozzi 20, dalle 9 alle 13

Posizione: https://maps.app.goo.gl/fNh7gjHfwEVRUeSa9

Scoglitti: Plesso Scolastico “L. Sciascia“ di Via Malfa 32, dalle 8,30 alle 13.00

Posizione: https://maps.app.goo.gl/57eKYuhmyNbCedaG8

A Marina di Modica l’aula studio, presso l’Auditorium “Nannino Ragusa” di Via del Laghetto, sarà aperta non appena verranno completati i lavori attualmente in corso.

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