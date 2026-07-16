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Politica | Ragusa

Ragusa. Sicurezza stradale: nuovi autovelox su Sp25 (Camemi) e Sp60 (Puntarazzi)

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Ragusa, 16 luglio 2026 – “Per potenziare la sicurezza stradale e prevenire condotte potenzialmente pericolose su alcune delle strade dove si registra un picco di traffico nel periodo estivo – afferma il sindaco Peppe Cassì – abbiamo approvato in Giunta l’installazione di autovelox su due dei quattro siti individuati e autorizzati dal Decreto del Prefetto di Ragusa.”
“I dispositivi – prosegue l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – saranno installati per la durata di 6 mesi sulla Strada Provinciale n. 60 (Km 1+400 – Contrada Puntarazzi) e sulla Strada Provinciale n. 25 (Km 15+300 – Contrada Camemi).
Nei due punti, i cui dati storici evidenziano picchi di incidentalità e frequente superamento dei limiti di velocità, entrambi gli autovelox eseguiranno un controllo bidirezionale.”

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