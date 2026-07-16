Giornata Mondiale della Prevenzione degli Annegamenti: il 25 luglio a Marina di Ragusa simulazione di salvataggio in mare

Ragusa, 16 luglio 2026 – In un’unica grande giornata che unirà idealmente l’Italia da nord a sud, ritorna il World Drowning Prevention Day (Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti in mare). L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è promossa dalla FEE (Foundation for Environmental Education) Italia — l’organismo che conferisce la prestigiosa Bandiera Blu ai comuni virtuosi per i loro servizi — in stretta sinergia con le linee guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

A Ragusa l’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 10:00, presso la Spiaggia della Dogana a Marina di Ragusa (antistante la postazione dei bagnini di salvataggio).

Per l’occasione, residenti, bagnanti e turisti sono invitati ad assistere a una vera e propria dimostrazione pratica di salvataggio in mare. Lo scenario della manifestazione sarà coordinato e realizzato dal personale responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile e Salvataggio in Mare, che opererà in acqua con l’ausilio di una moto d’acqua, affiancato dagli assistenti bagnanti della cooperativa Vectis – APS.

La simulazione sul campo permetterà di osservare da vicino la tempestività, le tecniche di recupero e la perfetta sinergia tra i mezzi nautici di soccorso e il personale di terra.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare l’importante presidio di sicurezza attivo sul litorale ragusano. Il servizio si articola su due postazioni strategiche, attive per garantire la massima sicurezza dei bagnanti: Marina di Ragusa e Punta Braccetto.

In totale, sono impiegati 12 assistenti bagnanti altamente qualificati e brevettati, pronti a intervenire in caso di emergenza e a presidiare quotidianamente le nostre spiagge.

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