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Monterosso Almo | Spettacolo

“Restate a Monterosso“. Festa di quartiere con Andrea Barone e Carmelo Cultrera

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Monterosso Almo, 16 luglio 2026 – Musica, balli e allegria in piazza. Questa sera ,16 luglio, Piazza Rimembranza ospita “Restate a Monterosso – Festa di Quartiere”, il nuovo appuntamento estivo organizzato dalla Pro Loco Monterosso Almo con il patrocinio del Comune e il supporto di UNPLI. L’evento, che prenderà il via alle ore 21:30, vuole portare nel cuore del borgo ibleo una serata di socialità e divertimento per cittadini e turisti. Protagonisti della serata saranno Andrea Barone e Carmelo Cultrera, che animeranno la piazza con musica live e balli di gruppo. Un format pensato per coinvolgere tutte le età, tra canzoni che fanno cantare e coreografie che mettono tutti in movimento.
Lo sfondo sarà quello di Piazza Rimembranza, addobbata per l’occasione con luci e colori estivi, pronta ad accogliere famiglie, anziani, giovani e turisti.
L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative estive promosse dalla Pro Loco di Monterosso Almo per animare le serate di luglio. “Vi aspettiamo per una serata di musica, allegria e tanto divertimento!”, è l’invito degli organizzatori.

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