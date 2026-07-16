Pozzallo, sbarcano in 22. Si annuncia un’estate calda sul fronte migranti

POZZALLO, 16 Luglio 2026 – Il recente arrivo di ventidue persone nel porto di Pozzallo conferma le previsioni su una stagione estiva complessa per i flussi migratori nel Mediterraneo. L’aumento delle temperature e il miglioramento delle condizioni meteo marine stanno infatti accelerando le partenze dalle coste nordafricane verso la Sicilia. Questo ultimo intervento della Guardia Costiera è il chiaro segnale di un’estate che si preannuncia rovente per la macchina dell’accoglienza locale.

I ventidue migranti, di cui otto sono minori, provengono da Bangladesh, Eritrea ed Egitto. La motovedetta Cp 325 della Guardia Costiera li ha intercettati e messi in salvo a circa quaranta miglia dalle coste siciliane. Le persone tratte in salvo sono sbarcate a Pozzallo in buono stato di salute generale.

Subito dopo l’arrivo sulla terraferma sono scattate le procedure sanitarie con un doppio controllo medico. Il primo screening è stato effettuato dal personale dell’Usmaf per la sanità marittima. Successivamente i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa hanno eseguito i successivi accertamenti.

La Protezione Civile e la Fondazione Migrantes hanno supportato tutte le attività di prima assistenza al porto.

Al termine dei controlli medici l’intero gruppo è stato trasferito all’interno dell’hotspot di Pozzallo per completare i controlli di rito e le procedure fotosegnaletiche di identificazione.

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