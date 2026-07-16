Fondi regionali per l’immigrazione: Modica, Ragusa e Pozzallo tra i dodici comuni beneficiari

PALERMO, 16 Luglio 2026 – I comuni iblei di Modica, Ragusa e Pozzallo sono ufficialmente i destinatari di una serie di finanziamenti straordinari erogati dalla Regione Siciliana per gestire l’impatto dei flussi migratori sui rispettivi territori. Lo stabilisce il nuovo decreto firmato dall’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Elisa Ingala. L’atto sblocca ufficialmente una prima importante tranche di risorse pari a 2,1 milioni di euro complessivi. Questa somma si inserisce nel più ampio quadro della legge di Stabilità regionale, che per l’anno in corso ha stanziato un fondo totale di 3 milioni di euro. L’obiettivo primario è quello di offrire un supporto economico immediato e strutturato a dodici amministrazioni comunali dell’isola particolarmente esposte in prima linea nell’attività di accoglienza.

I criteri adottati per la ripartizione dei capitali combinano una quota paritaria a un meccanismo flessibile basato sulle reali emergenze sul campo. Il settanta per cento dell’importo totale viene erogato subito in modo paritetico tra tutti gli enti locali selezionati nella lista regionale. Questo calcolo si traduce in un assegno iniziale fisso del valore di 175 mila euro per ciascuna città coinvolta nel piano. La parte restante dello stanziamento, quantificabile in circa 900 mila euro complessivi, verrà invece assegnata in una seconda fase burocratica. Questa quota integrativa sarà calcolata in modo proporzionale, basandosi sul numero esatto di migranti giunti come primo approdo nei dodici mesi precedenti.

La mappa dei territori beneficiari tocca quasi tutte le province siciliane costiere e le isole minori più esposte lungo le rotte del Mediterraneo. Oltre ai tre comuni del comprensorio ibleo e a Portopalo di Capo Passero nel siracusano, il piano include diverse realtà portuali. Tra queste spiccano grandi centri urbani come Catania e Trapani, ma anche mete simbolo dell’accoglienza come Lampedusa e Linosa, Pantelleria e Favignana. Completano la lista dei dodici beneficiari del sussidio i comuni costieri di Augusta, Siculiana e Porto Empedocle.

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