Blitz dei Carabinieri a Ragusa: sequestrati 60 grammi di cocaina, un arresto

RAGUSA, 16 Luglio 2026 – Operazione nel cuore di Ragusa, dove i militari della Sezione Operativa della Compagnia hanno fatto scattare le manette ai polsi di M.T., un cittadino tunisino di 27 anni, regolarmente residente in Italia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è finito nel mirino dei militari a seguito di una mirata perquisizione domiciliare effettuata in un’abitazione di corso Vittorio Veneto. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 60 grammi di cocaina, abilmente occultati tra i panni all’interno dell’asciugatrice. Il controllo, esteso poi all’intero immobile, ha permesso di sequestrare anche numerosi strumenti propedeutici all’attività illecita: materiale vario per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e posateria intrisa di residui di droga. Tra gli oggetti rinvenuti, anche un tirapugni in metallo con lama a scatto. Secondo le stime dei militari, il quantitativo di stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato del dettaglio circa 9.000 euro. Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.