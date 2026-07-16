Hashish a Pozzallo. 27enne segnalato alla Magistratura

Saro Cannizzaro

POZZALLO, 16 Luglio 2026 – Un’operazione è stata portata a termine dai militari della Stazione di Ispica nel territorio di Pozzallo. In questa occasione, a finire nei guai è stato un 27enne di origini cubane, trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Anche in questo caso, nei confronti dell’indagato è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Questi interventi confermano l’attenzione costante dei Carabinieri verso ogni area della provincia, con l’obiettivo di arginare il fenomeno dello spaccio anche attraverso controlli mirati in contesti extra-urbani, fondamentali per monitorare e prevenire la diffusione di droga tra le diverse fasce della popolazione. Si ribadisce, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, che per tutti gli indagati l’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento giurisdizionale.

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