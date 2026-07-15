Santa Croce Calcio, in fase di ‘costruzione’ la nuova stagione: conferme, nuovi innesti e dirigenza solida

Santa Croce Camerina, 15 luglio 2026 – Con il fischio d’inizio della stagione sportiva 2026-2027, il Santa Croce Calcio si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione con entusiasmo, programmazione e una chiara volontà di alzare l’asticella.

Dopo il brillante quarto posto conquistato nella passata stagione e l’approdo ai playoff, la società biancazzurra è già al lavoro per costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. L’obiettivo è quello di consolidare quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni e compiere un ulteriore salto di qualità tecnico.

Il primo passo è stato compiuto fuori dal rettangolo verde, con il rafforzamento dell’organigramma societario. Tra le novità più significative figura l’ingresso dell’imprenditore santacrocese Massimo Fichera, che porterà nuove energie e competenze a supporto del progetto sportivo biancazzurro.

Sul fronte tecnico, la società ha scelto la strada della continuità, confermando gran parte dell’organico che ha ben figurato nella scorsa stagione. In panchina resterà Fabio Campanaro, artefice dell’ottimo percorso dello scorso anno, che continuerà a guidare il gruppo con la determinazione e la competenza che ne hanno caratterizzato il lavoro.

Importante anche la conferma di Alessandro Basile, pedina preziosa nello scacchiere biancazzurro, e quella del centrocampista Matteo Garufi, elemento di grande qualità ed esperienza che rappresenterà uno dei punti di riferimento della squadra nella nuova stagione.

La campagna acquisti ha già registrato movimenti significativi. Vestiranno la maglia del Santa Croce il giovane centrocampista Loris Kodra, classe 2006, proveniente dal Pro Ragusa, e l’esperto Enrico Marino, classe 2000, reduce dall’esperienza al Comiso ma già protagonista in passato con la maglia del Cigno. Torna in biancazzurro anche il difensore Roberto Busacca, classe 2004, anch’egli proveniente dal Comiso.

Guardando al futuro, la società ha inoltre puntato su giovani di prospettiva come Gabriele Stimolo, centrocampista classe 2008 cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Spezia e Trapani, e sul difensore centrale Modou Gueye, classe 2002, che porta in dote esperienze maturate con Bisceglie, Aragona, Vigor Gela e Santangiolese.

Novità anche per il settore giovanile, dove la guida della formazione Juniores è stata affidata a Fabrizio De Padua, figura che avrà il compito di accompagnare la crescita dei giovani talenti biancazzurri e favorire il loro inserimento nel progetto della prima squadra.

Il mercato resta comunque aperto e la dirigenza continua a monitorare diverse opportunità. Non sono esclusi ulteriori innesti di spessore che potrebbero completare la rosa e aumentare il tasso tecnico della squadra.

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