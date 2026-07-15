Quando conviene proporre infissi in alluminio invece del PVC?

Quando il cliente confronta infissi in PVC o in alluminio, spesso guarda prima di tutto il prezzo. Ma non è sempre questo il criterio più utile. In molti progetti l’alluminio non è semplicemente un’alternativa più costosa: è la scelta giusta quando servono grandi vetrate, profili più sottili e soluzioni adatte a un’architettura moderna. In questa guida vedremo quando conviene proporre finestre in PVC o in alluminio e come spiegare al cliente il valore reale dei diversi materiali.

PVC o alluminio: differenze di base

Per aiutare il cliente a scegliere bene, conviene partire da quattro differenze semplici e concrete:

Prezzo – Il PVC è in genere più accessibile. L’alluminio si colloca in una fascia più alta, ma risponde a esigenze progettuali diverse.

Aspetto – I profili per finestre in alluminio possono essere più sottili e adatti a un’estetica più essenziale. I profili per finestre in PVC hanno in genere sezioni più visibili.

Parametri – Nel confronto tra finestre in PVC o in alluminio , il PVC offre un buon equilibrio tra isolamento e costo. L’alluminio, invece, è spesso scelto quando servono più rigidità e aperture di dimensioni maggiori.

Applicazione – I serramenti in PVC o in alluminio vanno proposti in base al progetto: il PVC funziona bene nelle soluzioni standard, mentre l’alluminio ha più senso per grandi vetrate, sistemi scorrevoli e architettura contemporanea.

In quali progetti l’alluminio ha un vantaggio?

L’alluminio ha più senso quando il progetto richiede soluzioni meno standard e maggiore libertà progettuale.

Grandi vetrate – È adatto quando servono aperture ampie e una maggiore superficie vetrata.

Architettura moderna – Si presta bene a edifici con linee essenziali e profili visivamente più sottili.

Progetti con esigenze tecniche più elevate – È una soluzione coerente quando contano stabilità, durata e compatibilità con requisiti prestazionali avanzati.

Sistemi scorrevoli – Offre vantaggi soprattutto nelle soluzioni scorrevoli di dimensioni importanti.

Profilo cliente: chi sceglie l’alluminio?

L’alluminio viene scelto soprattutto da clienti che cercano qualcosa di più di una soluzione standard.

Cliente orientato al risultato – Guarda non solo al prezzo, ma anche al valore complessivo della soluzione.

Architetto o progettista – Sceglie l’alluminio quando il progetto richiede profili più sottili, grandi vetrate e linee pulite.

Investitore – Lo considera una soluzione adatta a progetti residenziali o professionali con esigenze più precise.

Come vendere l’alluminio facendo capire il valore?

Per spiegare bene l’alluminio, non basta dire che ha parametri diversi dal PVC. Bisogna far capire al cliente cosa cambia nel progetto.

Non parlare solo di parametri – I dati tecnici sono utili, ma vanno tradotti in vantaggi concreti.

Mostrare il risultato finale – Il cliente capisce meglio quando vede differenze reali in termini di luce, proporzioni e tipo di apertura.

Usare il linguaggio dei benefici – Conviene spiegare cosa ottiene: grandi vetrate, profili più sottili, soluzioni più adatte a un progetto moderno.

Quando il PVC è la scelta migliore?

Il PVC resta una soluzione molto valida, soprattutto quando il progetto non richiede soluzioni particolarmente complesse.

Budget – È spesso la scelta più razionale quando il cliente vuole controllare i costi iniziali senza rinunciare a buoni parametri.

Progetti standard – Funziona bene in abitazioni e ristrutturazioni, dove non sono previste grandi vetrate o soluzioni fuori standard.

Decisioni rapide – Nei casi in cui il cliente deve scegliere velocemente, il PVC è più facile da valutare e confrontare.

In queste situazioni, il PVC non è un compromesso, ma una scelta adeguata al tipo di progetto.

PVC o alluminio? La scelta dipende dal progetto

Tra PVC e alluminio non esiste una scelta giusta in assoluto. Tutto dipende dal progetto, dal budget e dalle aspettative del cliente.

Per questo è importante presentare ogni soluzione nel contesto giusto. Domel (https://domelserramenti.it/) supporta clienti e professionisti nella scelta di sistemi in PVC e in alluminio adatti a esigenze progettuali diverse.

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