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Attualità | Vittoria

Incendio al negozio Serpya di Vittoria: danni limitati, l’attività riapre venerdì 17 luglio

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Vittoria, 15 Luglio 2026 – Sull’incendio dei giorni scorsi che ha interessato il punto vendita Serpya di Vittoria, la proprietà intende precisare che, fortunatamente, l’attività non è stata devastata dalle fiamme. Non si sono verificati ingenti danni né alla struttura interna, né alla merce esposta.

I danni sono stati circoscritti esclusivamente alla porta d’ingresso e all’insegna esterna dell’attività. L’interno del negozio rimane perfettamente integro, confermando che l’episodio, seppur spiacevole, non ha compromesso l’operatività complessiva del punto vendita.

Sono già in fase di completamento gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza necessari. Grazie alla tempestività dei lavori, il negozio è pronto a tornare a servire la propria clientela in tempi brevissimi.

Serpya comunica ufficialmente che l’attività riaprirà regolarmente venerdì 17 luglio, a partire dalle  16.

 

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