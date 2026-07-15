  • 15 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Luglio 2026 -
Economia

Carburanti, in Sicilia gasolio oltre i 2 euro al litro: l’allarme del Codacons e l’appello al Governo

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Non si arresta la corsa dei carburanti in Sicilia, dove i listini alla pompa segnano una nuova ondata di rialzi, aggravando la stangata estiva a carico di famiglie, lavoratori, pendolari e imprese.

È quanto emerge da un’elaborazione del Codacons sui dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 15 luglio 2026.

Il prezzo medio del gasolio in modalità self service ha raggiunto nell’Isola 2,039 euro al litro, superando la soglia dei 2 euro, mentre la benzina self si attesta a 1,918 euro al litro. La Sicilia risulta così più cara della media nazionale, pari a 2,017 euro al litro per il gasolio e a 1,897 euro per la benzina.

Rispetto alla rilevazione del 7 luglio, quando nell’Isola il gasolio costava mediamente 1,938 euro al litro e la benzina 1,856 euro, il diesel registra un rincaro di 10,1 centesimi al litro, mentre la verde aumenta di 6,2 centesimi. Per un pieno da 50 litri, ciò equivale a una maggiore spesa di circa 5,05 euro per il gasolio e di 3,10 euro per la benzina.

“Il superamento della soglia dei 2 euro al litro — afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons — rappresenta un colpo durissimo per i cittadini siciliani proprio nel pieno della stagione estiva. I rincari dei carburanti non pesano soltanto sugli automobilisti, ma si riflettono sull’intera filiera dei trasporti, della distribuzione e della produzione, con il concreto rischio di alimentare nuovi aumenti dei prezzi di beni e servizi. Il Governo non può restare spettatore e deve varare con urgenza un nuovo taglio delle accise, da mantenere per tutto il periodo estivo, così da contenere il costo dei rifornimenti, sostenere famiglie e imprese e contrastare ulteriori spinte inflazionistiche”. — conclude Tanasi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Carburanti, in Sicilia gasolio oltre i 2 euro al litro: l’allarme del Codacons e l’appello al Governo”

  1. Pro vax

    Io rispetto le regole naziste e ci metto sempre 20 euri nella tanica, anche se a breve ci metto solo il ciauru

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube