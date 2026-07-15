Premio Ragusani nel Mondo 2026: Giuseppe Maltese, modicano, l’eccellenza medica che porta il genio ibleo al King’s College di Londra

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 15 Luglio 2026 – Dalla provincia di Ragusa al cuore della medicina accademica britannica: il riconoscimento premia una carriera dedicata alla ricerca scientifica, alla cura dei pazienti anziani e all’innovazione diabetologica.

Tra le figure di spicco che saranno insignite dell’edizione 2026 del Premio Ragusani nel Mondo spicca il nome di Giuseppe Maltese. Un professionista che incarna perfettamente lo spirito di questo riconoscimento: l’eccellenza che, partendo dalle radici iblee, raggiunge vette internazionali, portando con sé il bagaglio di competenze e la dedizione tipica del nostro territorio.

Il cammino di Giuseppe Maltese è una storia di dedizione e rigore scientifico. Oggi, il medico modicano è un punto di riferimento negli Ospedali Universitari Epsom and St Helier in Inghilterra, dove opera come specialista in Diabetologia ed Endocrinologia.

La sua attività non si limita alla pratica clinica: Maltese ricopre un ruolo di primo piano nella formazione delle nuove generazioni di medici in qualità di docente presso la prestigiosa School of Medicine del King’s College London. Il suo lavoro si distingue per la capacità unica di coniugare l’esperienza clinica quotidiana con una rigorosa ricerca scientifica, focalizzandosi in particolare sulle complesse sfide legate alla cura del paziente anziano affetto da diabete.

Il valore del lavoro del Dr. Maltese è certificato da prestigiosi incarichi che ne confermano l’autorevolezza a livello globale:

Fellow del Royal College of Physicians di Londra: un titolo che attesta l’altissimo profilo accademico e professionale raggiunto.

Esperto presso l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA): un impegno che lo pone al centro delle decisioni strategiche riguardanti l’innovazione farmaceutica in Europa.

Autore prolifico: con oltre 80 pubblicazioni scientifiche al suo attivo, Maltese è una voce autorevole nel dibattito internazionale su invecchiamento, gestione del diabete e nuove frontiere della medicina.

Il Premio Ragusani nel Mondo non celebra solo il successo professionale, ma anche il legame indissolubile con la terra d’origine. Giuseppe Maltese, attraverso i suoi traguardi, diventa un esempio virtuoso per i tanti giovani professionisti iblei, dimostrando che il talento, unito a una costante applicazione, non conosce confini geografici.

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