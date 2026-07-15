Pozzallo. Finanziamento Statale di 2.500.000 euro per tre opere di mitigazione ambientale

Pozzallo, 15 luglio 2026 – La Giunta Municipale ha preso atto del finanziamento del Ministero dell’Interno di 2.500.000 € per 3 opere di mitigazione ambientale contro il dissesto idrogeologico e ha dato mandato al settore Lavori Pubblici di iniziare l’iter per la realizzazione degli importanti interventi. Le 3 opere riguardano la messa in sicurezza di via Rosario Livatino di 900.000 €, di Contrada Inchiudenda di 900.000 €, di via Luciano Sortino e aree limitrofe di 700.000 €.

Per il Sindaco Roberto Ammatuna un nuovo impegno dell’Amministrazione Comunale che ha già ottenuto negli anni scorsi, altri 6 milioni di euro per opere già terminate e altre ancora in corso per la salvaguardia e la difesa del territorio in previsione, nei prossimi anni, degli inevitabili eventi meteorologici avversi, per garantire più sicurezza a persone e cose nella nostra Pozzallo.

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