  • 15 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Luglio 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Finanziamento Statale di 2.500.000 euro per tre opere di mitigazione ambientale

Inizia l’iter di realizzazione degli importanti interventi.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 15 luglio 2026 – La Giunta Municipale ha preso atto del finanziamento del Ministero dell’Interno di 2.500.000 € per 3 opere di mitigazione ambientale contro il dissesto idrogeologico e ha dato mandato al settore Lavori Pubblici di iniziare l’iter per la realizzazione degli importanti interventi. Le 3 opere riguardano la messa in sicurezza di via Rosario Livatino di 900.000 €, di Contrada Inchiudenda di 900.000 €, di via Luciano Sortino e aree limitrofe di 700.000 €.
Per il Sindaco Roberto Ammatuna un nuovo impegno dell’Amministrazione Comunale che ha già ottenuto negli anni scorsi, altri 6 milioni di euro per opere già terminate e altre ancora in corso per la salvaguardia e la difesa del territorio in previsione, nei prossimi anni, degli inevitabili eventi meteorologici avversi, per garantire più sicurezza a persone e cose nella nostra Pozzallo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube