Pozzallo, Piazza delle Rimembranze si accende con “Summer Square”

Sei attività commerciali si uniscono per lanciare un ricco calendario di musica live e dj set

POZZALLO, 15 Luglio 2026 – Piazza delle Rimembranze, cuore pulsante di Pozzallo, si prepara a trasformarsi nel palcoscenico dell’estate 2026 grazie a “Summer Square”. L’iniziativa, nata dalla straordinaria sinergia tra sei attività commerciali della zona, propone un fitto cartellone di eventi che animerà la stagione con musica live, dj set e intrattenimento pensato per tutte le età.

Il progetto si distingue come un esempio concreto di cittadinanza attiva e spirito imprenditoriale: per la prima volta, sei esercenti della piazza hanno scelto di superare le logiche della concorrenza per unire le forze. L’obiettivo comune? Valorizzare il centro cittadino, rendendolo un polo attrattivo di alto livello per residenti e turisti.

“Summer Square non è solo intrattenimento, ma un invito a vivere la nostra città in modo nuovo, consapevole e aggregativo” sottolineano gli organizzatori.

L’iniziativa mira a promuovere un modello di movida sana, sicura e inclusiva. La trasformazione di Piazza delle Rimembranze in un luogo di ritrovo accogliente e dinamico vuole essere la risposta alla voglia di socialità dell’estate, offrendo uno spazio dove la qualità dell’intrattenimento si sposa con la vivibilità del centro storico.

Fondamentale, in questa operazione di rilancio, è stato il ruolo dell’Amministrazione Comunale di Pozzallo. Il Comune, sposando fin da subito la visione propositiva dei commercianti, ha concesso il proprio patrocinio e un supporto concreto, confermando l’importanza della collaborazione pubblico-privato per la crescita del territorio.

Gli organizzatori invitano calorosamente la cittadinanza di Pozzallo, i residenti dei comuni limitrofi e i tanti turisti che affollano la costa a partecipare numerosi alle serate in programma.

“Summer Square” rappresenta l’occasione perfetta per riappropriarsi degli spazi urbani, godersi dell’ottima musica sotto le stelle e trascorrere momenti di spensieratezza e convivialità. Che si tratti di una serata in famiglia o di un drink tra amici a ritmo di dj set, Piazza delle Rimembranze vi aspetta per farvi vivere l’autentica energia dell’estate pozzallese.

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