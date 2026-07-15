Il Cioccolato di Modica IGP celebra la Bandiera Verde di Marina di Modica: una limited edition dedicata al benessere dei più piccoli

MODICA, 15 Luglio 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP celebra il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde dei Pediatri assegnato alla spiaggia di Marina di Modica l’11 luglio a Termoli, con l’emissione di una barretta con incarto speciale – limited edition.

Con l’assegnazione della Bandiera Verde dei Pediatri il nostro Cioccolato di Modica IGP è stato celebrato dal Prof. Italo Farnetani e diventa simbolo di salute, particolarmente strategico da inserire nella colazione e nella dieta di bambini e adolescenti… una carta da giocarsi nei momenti nutrizionali critici della giornata.

La prima colazione, un pasto fondamentale, ma molto maltrattato – evidenzia Farnetani – Solo un terzo dei bambini e dei ragazzi la consuma in modo adeguato, mentre un terzo la fa in modo insufficiente e un ulteriore terzo addirittura la salta. La colazione è importante perché deve fornire, attraverso gli alimenti, l’energia sufficiente per far ripartire dopo la pausa notturna l’intero organismo, dai muscoli al cervello.

“Il cioccolato – spiega il professore di Pediatria- non offre soltanto un apporto calorico immediato utile per affrontare la giornata, ma contribuisce anche a migliorare il tono dell’umore, favorendo ottimismo e buona disposizione mentale. Un vantaggio non secondario nelle ore in cui i più piccoli devono affrontare scuola, impegni e concentrazione, o in estate attività motoria. C’è poi un aspetto pratico: il cioccolato si scioglie in bocca, richiede una masticazione minima, un dettaglio prezioso per i tanti bambini che mangiano malvolentieri cibi più consistenti, e può essere consumato rapidamente, anche quando il tempo è poco.

Proprio per questo, il Prof. Farnetani rilancia una proposta che negli anni ha più volte sostenuto: "Valorizzare il consumo di cioccolato a colazione”.

Tanti gli elementi contenuti nella relazione del Professore Farnetani che inducono il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP a pensare alla opportunità di uno studio randomizzato sulla efficacia del consumo giornaliero di cioccolato di Modica IGP, dalle indiscusse proprietà nutrizionali, nei bambini delle scuole elementari e nei ragazzi di scuola media.

La consegna della bandiera verde al Comune di Modica, per la spiaggia di Marina di Modica, premia l’impegno del Sindaco Maria Monisteri e

dell’assessore alla ecologia Samuele Cannizzaro e ha suggerito al Consorzio la produzione di mini-barrette di cioccolato di Modica IGP che saranno donate a tutti i bambini in visita al museo del Cioccolato di Modica per tutta l’estate 2026. Al pari delle barrette istituzionali le mini-barrette saranno brandizzate Bandiera Verde 2026, grafica di Lorenzo Campailla di Eliotecnica.

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