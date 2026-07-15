  • 15 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 15 Luglio 2026 -
Attualità | Modica

Il Cioccolato di Modica IGP celebra la Bandiera Verde di Marina di Modica: una limited edition dedicata al benessere dei più piccoli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 15 Luglio 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP celebra il prestigioso riconoscimento della Bandiera Verde dei Pediatri assegnato alla spiaggia di Marina di Modica l’11 luglio a Termoli, con l’emissione di una barretta con incarto speciale – limited edition.
Con l’assegnazione della Bandiera Verde dei Pediatri il nostro Cioccolato di Modica IGP è stato celebrato dal Prof. Italo Farnetani e diventa simbolo di salute, particolarmente strategico da inserire nella colazione e nella dieta di bambini e adolescenti… una carta da giocarsi nei momenti nutrizionali critici della giornata.
La prima colazione, un pasto fondamentale, ma molto maltrattato – evidenzia Farnetani – Solo un terzo dei bambini e dei ragazzi la consuma in modo adeguato, mentre un terzo la fa in modo insufficiente e un ulteriore terzo addirittura la salta. La colazione è importante perché deve fornire, attraverso gli alimenti, l’energia sufficiente per far ripartire dopo la pausa notturna l’intero organismo, dai muscoli al cervello.
“Il cioccolato – spiega il professore di Pediatria- non offre soltanto un apporto calorico immediato utile per affrontare la giornata, ma contribuisce anche a migliorare il tono dell’umore, favorendo ottimismo e buona disposizione mentale. Un vantaggio non secondario nelle ore in cui i più piccoli devono affrontare scuola, impegni e concentrazione, o in estate attività motoria.  C’è  poi un aspetto pratico: il cioccolato si scioglie in bocca, richiede una masticazione minima, un dettaglio prezioso per i tanti bambini che mangiano malvolentieri cibi più consistenti, e può essere consumato rapidamente, anche quando il tempo è poco.
Proprio per questo, il Prof. Farnetani rilancia una proposta che negli anni ha più volte sostenuto: &quot;Valorizzare il consumo di cioccolato a colazione”.
Tanti gli elementi contenuti nella relazione del Professore Farnetani che inducono il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP a pensare alla opportunità di uno studio randomizzato sulla efficacia del consumo giornaliero di cioccolato di Modica IGP, dalle indiscusse proprietà nutrizionali, nei bambini delle scuole elementari e nei ragazzi di scuola media.
La consegna della bandiera verde al Comune di Modica, per la spiaggia di Marina di Modica, premia l’impegno del Sindaco Maria Monisteri e
dell’assessore alla ecologia Samuele Cannizzaro e ha suggerito al Consorzio la produzione di mini-barrette di cioccolato di Modica IGP che saranno donate a tutti i bambini in visita al museo del Cioccolato di Modica per tutta l’estate 2026. Al pari delle barrette istituzionali le mini-barrette saranno brandizzate Bandiera Verde 2026, grafica di Lorenzo Campailla di Eliotecnica.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube