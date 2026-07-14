Interventi assistiti con gli animali, concluso il Corso avanzato dell’ASP Ragusa in collaborazione con l’Università di Messina

Ragusa, 14 luglio 2026 – Si è concluso il Corso avanzato in Interventi assistiti con gli animali (IAA), autorizzato dalla Regione Siciliana e organizzato dall’ASP di Ragusa nell’ambito delle attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Il percorso, svolto dal 27 maggio al 10 luglio, è stato realizzato in collaborazione con il Centro universitario specializzato per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Università degli Studi di Messina, presieduto dal prof. Michele Panzera, ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Gli Interventi assistiti con gli animali sono attività con finalità terapeutiche, riabilitative, educative e ricreative, volte a favorire il benessere, l’autonomia e le capacità relazionali delle persone, affiancando i percorsi di cura e assistenza.

Al corso hanno partecipato trenta professionisti con competenze riconducibili ai profili previsti nell’équipe multidisciplinare dalle Linee guida nazionali per gli IAA. Lezioni teoriche, attività pratiche, stage e visite guidate hanno permesso di approfondire gli aspetti organizzativi, metodologici e operativi necessari alla progettazione degli interventi.

Lo stage si è svolto presso il Centro specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, dove i corsisti hanno potuto osservare direttamente l’organizzazione delle attività, la progettazione degli interventi e la collaborazione tra le diverse figure professionali, consolidando sul campo le conoscenze acquisite. Tra le attività previste si è svolta anche una visita guidata al Centro universitario specializzato di Messina, durante la quale sono state illustrate le iniziative di formazione, ricerca e innovazione sviluppate nel settore.

L’ultima giornata del corso, invece, è stata dedicata alle prove finali e alla consegna degli attestati di idoneità. Hanno partecipato il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, dott.ssa Sara Lanza, il Direttore amministrativo, dott. Massimo Cicero, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dott. Giuseppe Arestia. La commissione d’esame, composta dal prof. Michele Panzera, dalla dott.ssa Alessandra Statelli e dalla dott.ssa Alice Di Grandi, ha completato le valutazioni e consegnato gli attestati a coloro che hanno superato il percorso. L’idoneità consentirà la registrazione dei professionisti nel sistema Digital Pet, secondo le procedure vigenti.

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