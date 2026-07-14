Interventi assistiti con gli animali, concluso il Corso avanzato dell’ASP Ragusa in collaborazione con l’Università di Messina

Ragusa, 14 luglio 2026 – Si è concluso il Corso avanzato in Interventi assistiti con gli animali (IAA), autorizzato dalla Regione Siciliana e organizzato dall’ASP di Ragusa nell’ambito delle attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Il percorso, svolto dal 27 maggio al 10 luglio, è stato realizzato in collaborazione con il Centro universitario specializzato per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Università degli Studi di Messina, presieduto dal prof. Michele Panzera, ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Gli Interventi assistiti con gli animali sono attività con finalità terapeutiche, riabilitative, educative e ricreative, volte a favorire il benessere, l’autonomia e le capacità relazionali delle persone, affiancando i percorsi di cura e assistenza.
Al corso hanno partecipato trenta professionisti con competenze riconducibili ai profili previsti nell’équipe multidisciplinare dalle Linee guida nazionali per gli IAA. Lezioni teoriche, attività pratiche, stage e visite guidate hanno permesso di approfondire gli aspetti organizzativi, metodologici e operativi necessari alla progettazione degli interventi.
Lo stage si è svolto presso il Centro specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, dove i corsisti hanno potuto osservare direttamente l’organizzazione delle attività, la progettazione degli interventi e la collaborazione tra le diverse figure professionali, consolidando sul campo le conoscenze acquisite. Tra le attività previste si è svolta anche una visita guidata al Centro universitario specializzato di Messina, durante la quale sono state illustrate le iniziative di formazione, ricerca e innovazione sviluppate nel settore.
L’ultima giornata del corso, invece, è stata dedicata alle prove finali e alla consegna degli attestati di idoneità. Hanno partecipato il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, dott.ssa Sara Lanza, il Direttore amministrativo, dott. Massimo Cicero, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dott. Giuseppe Arestia. La commissione d’esame, composta dal prof. Michele Panzera, dalla dott.ssa Alessandra Statelli e dalla dott.ssa Alice Di Grandi, ha completato le valutazioni e consegnato gli attestati a coloro che hanno superato il percorso. L’idoneità consentirà la registrazione dei professionisti nel sistema Digital Pet, secondo le procedure vigenti.
Interventi assistiti con gli animali, concluso il Corso avanzato dell’ASP Ragusa in collaborazione con l’Università di Messina
Ragusa, 14 luglio 2026 – Si è concluso il Corso avanzato in Interventi assistiti con gli animali (IAA), autorizzato dalla Regione Siciliana e organizzato dall’ASP di Ragusa nell’ambito delle attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria. Il percorso, svolto dal 27 maggio al 10 luglio, è stato realizzato in collaborazione con il Centro universitario specializzato per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Università degli Studi di Messina, presieduto dal prof. Michele Panzera, ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
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