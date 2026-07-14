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Daspo “fuori contesto”: il questore ferma un 21enne della tifoseria organizzata

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VITTORIA, 14 Luglio 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha notificato un provvedimento di D.A.S.P.O. – il Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive – nei confronti di un giovane tifoso di 21 anni residente a Vittoria. Il provvedimento, definito “fuori contesto”, è il risultato di una mirata e costante attività di prevenzione e monitoraggio condotta dagli uomini della DIGOS, sempre attenti a sorvegliare le manifestazioni sportive che presentano potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le indagini hanno permesso agli investigatori di identificare il giovane come uno dei soggetti gravitanti attorno al gruppo ultras locale, presente durante l’evento sportivo finito sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti. Sulla base degli elementi raccolti e di un’attenta valutazione circa la pericolosità sociale del ragazzo, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa ha avviato l’istruttoria necessaria, culminata poi nell’ordinanza firmata dal Questore.

In virtù di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 401/1989, al 21enne è stato imposto il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno. Questa misura preventiva si inserisce in una più ampia strategia delle forze dell’ordine, volta a contrastare con fermezza ogni forma di intemperanza o condotta violenta legata al mondo dello sport, garantendo così che tali eventi possano continuare a svolgersi nel rispetto della legalità e in condizioni di totale sicurezza per tutti i cittadini e gli appassionati.

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