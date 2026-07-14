“Ripulivano” il supermercato. Siracusa, denunciati 6 addetti alle pulizie colti in flagrante

SIRACUSA, 14 Luglio 2026 – Un’insolita operazione di pulizia si è trasformata in un furto sistematico, ma l’occhio attento della videosorveglianza ha messo fine alle attività illecite di un gruppo di lavoratori. È quanto accaduto la scorsa notte all’interno di un supermercato situato nella zona alta della città, dove sei addetti di una ditta esterna sono stati sorpresi a sottrarre merce dagli scaffali durante il turno notturno.
I responsabili del punto vendita, insospettiti da tempo per alcuni ammanchi inspiegabili registrati durante l’inventario, avevano deciso di intensificare i controlli, affidandosi a un sistema di vigilanza remota sempre attivo. Questa volta, il sospetto si è trasformato in una prova schiacciante: attraverso le telecamere, il personale di vigilanza ha osservato in diretta il gruppo — composto da quattro uomini e due donne — mentre prelevava ingenti quantitativi di articoli, tra prodotti per la casa, generi alimentari e attrezzature per il bricolage, per poi occultarli e trasferirli all’esterno.
Allertata immediatamente dai responsabili del supermercato, la Polizia di Stato ha fatto scattare un blitz fulmineo. Le volanti della Questura sono giunte sul posto tempestivamente, bloccando gli indagati proprio mentre stavano ultimando il carico della refurtiva sul furgone aziendale utilizzato per le pulizie.
Per i sei soggetti è scattata la denuncia a piede libero per il reato di furto. L’intera merce sottratta, recuperata dagli agenti durante le fasi dell’intervento, è stata posta sotto sequestro e, al termine delle procedure di rito, restituita al legittimo proprietario del supermercato. L’episodio pone ora l’attenzione sulle misure di controllo interno attuate dalle attività commerciali, confermando l’efficacia del monitoraggio tecnologico nel prevenire e reprimere i furti “dall’interno”.
foto Franco Assenza