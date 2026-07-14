Blitz della polizia al mercato ortofrutticolo di Vittoria: controlli a tappeto contro i traffici illeciti

Saro Cannizzaro

VITTORIA, 14 Luglio 2026 – Questa mattina, l’area del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello, a Vittoria, è stata teatro di una vasta operazione di controllo interforze disposta dalla Polizia di Stato. Gli agenti del locale Commissariato, in un’azione coordinata volta a presidiare uno dei centri nevralgici dell’economia del territorio, hanno proceduto al blocco temporaneo degli accessi e delle uscite della struttura, blindando di fatto l’area per consentire l’esecuzione di verifiche approfondite.

L’attività, inserita in un più ampio dispositivo di sicurezza finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, si avvale del supporto specialistico del reparto cinofili. I cani antidroga sono attualmente impegnati in un’ispezione capillare che riguarda automezzi, pedane, bancali e i punti considerati maggiormente sensibili dell’intera area commerciale.

Parallelamente all’attività di ricerca, il personale di polizia sta procedendo con serrati controlli documentali sulle persone e sui mezzi in transito, verificando la regolarità delle posizioni lavorative e delle merci movimentate. L’operazione mira a garantire il rispetto della legalità all’interno di uno snodo logistico fondamentale per il settore agricolo locale, prevenendo eventuali infiltrazioni criminali o attività illegali.

Al momento, il Commissariato di Vittoria mantiene il massimo riserbo sull’esito degli accertamenti. Le operazioni, condotte sotto la stretta supervisione degli investigatori, proseguiranno per tutta la mattinata, con l’obiettivo di bonificare l’area e monitorare i flussi commerciali che gravitano attorno al mercato. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti solo al termine di tutte le verifiche sul campo.

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