“Sprigiona il tuo cuore”: la bellezza della crescita tra onde e mattoncini nel Ragusano

Modica, 13 Luglio 2026 – Nel cuore del territorio ragusano prende vita un’iniziativa che trasforma il gioco e lo sport in veri e propri strumenti di educazione emotiva. Si chiama “Sprigiona il tuo cuore”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto, che punta a riaccendere nei più giovani il valore della relazione, della fiducia e della consapevolezza di sé.

Non si tratta di semplici laboratori, ma di vere e proprie palestre di vita. L’offerta educativa si articola su due binari paralleli, apparentemente distanti ma uniti da una missione comune: offrire ai ragazzi uno spazio protetto dove imparare a navigare le emozioni e a costruire legami solidi.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 luglio a Modica con il laboratorio “Oltre le mura – Unire le distanze, costruire legami… un mattoncino alla volta”. Protagonisti saranno i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 17 anni che, guidati dall’équipe multidisciplinare della Fondazione di Comunità Val di Noto e dai professionisti di Heart4Children APS, utilizzeranno i mattoncini da costruzione come medium pedagogico. L’obiettivo è sfidante: trasformare piccoli pezzi colorati in ponti verso l’altro, allenando creatività, problem solving, capacità di gestire i conflitti e, soprattutto, una sana autostima.

Parallelamente, il mare diventerà il teatro di una straordinaria metafora di crescita con il laboratorio di vela educativa, attivo nelle giornate del 17, 24, 31 luglio e del 6 agosto presso il Circolo Velico di Scoglitti. Grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale Il Sorriso e della Fondazione San Giovanni Battista, i ragazzi potranno sperimentare la navigazione non solo come disciplina sportiva, ma come esercizio di vita. Imparare a manovrare le vele, interpretare il vento e collaborare strettamente con l’equipaggio sono lezioni che si traducono immediatamente in responsabilità, rispetto per il prossimo e capacità di mantenere la rotta anche di fronte agli imprevisti quotidiani.

Il senso ultimo di questo progetto, promosso con passione dalla Fondazione di Comunità Val di Noto, è racchiuso nelle parole del suo presidente, don Gianni Donzello: l’idea è quella di dare vita a vere “comunità educanti” che mettano al centro la qualità delle relazioni. In un tempo in cui la connessione digitale rischia di prevalere su quella umana, “Sprigiona il tuo cuore” riporta l’attenzione sulla bellezza dell’incontro, del fare insieme e del diritto fondamentale di ogni bambino a crescere accompagnato da legami autentici e significativi.

Salva