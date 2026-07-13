Calcio. Giuseppe Cataldi a un passo dal Modica: manca solo l’annuncio ufficiale

MODICA, 13 Luglio 2026 – Il Modica Calcio 1932, club neopromosso in Serie D, è pronto a piazzare un altro colpo di mercato di grande prospettiva. Giuseppe Cataldi, esterno offensivo classe 2010, è ormai a un passo dal vestire la maglia rossoblù. L’operazione è definita in ogni suo dettaglio e si attende soltanto la nota ufficiale della società modicana per sancire l’inizio della nuova avventura del giovane talento siciliano.

Nato a Caltanissetta e reduce da un’importante esperienza nel settore giovanile del Palermo, Cataldi è considerato uno dei prospetti più cristallini della sua generazione. Le sue spiccate doti tecniche, unite a una velocità bruciante, grande personalità e una naturale capacità di creare superiorità numerica, hanno convinto il sodalizio modicano a puntare con decisione su di lui, bruciando la concorrenza.

Secondo le informazioni raccolte, il calciatore ha raggiunto un accordo su base biennale con il club, che lo inserirà fin da subito all’interno del progetto tecnico guidato da mister Filippo Raciti. L’allenatore vede in Cataldi un profilo di sicuro avvenire, capace di crescere rapidamente in un ambiente ambizioso e passionale come quello del “Vincenzo Barone”.

Per il Modica si tratta di un investimento mirato, che guarda con attenzione sia al presente che al futuro, confermando la ferma volontà della società di valorizzare i migliori talenti del territorio senza rinunciare alla competitività necessaria per affrontare il campionato di Serie D. L’affare è ormai chiuso: manca solo il sigillo ufficiale del club, atteso nelle prossime ore, per dare il via al nuovo capitolo della carriera di Giuseppe Cataldi in rossoblù.

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