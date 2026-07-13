Auto si ribalta sul “trampolino” della SP40: giovane ferito al passaggio a livello di Sampieri ( Scicli)

SCICLI, 13 Luglio 2026 – Paura nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 40, il collegamento tra Scicli e la frazione balneare di Sampieri, dove un giovane è rimasto ferito a seguito di un violento incidente stradale autonomo. Il sinistro si è verificato intorno alle 21:00, in un punto tristemente noto per la sua pericolosità: il passaggio a livello.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conducente, alla guida di una vettura bianca, ha perso il controllo del mezzo proprio in corrispondenza del dosso stradale che caratterizza quel tratto di carreggiata. L’auto, dopo aver impattato violentemente contro l’infrastruttura, si è ribaltata su un lato, terminando la sua corsa a ridosso delle barriere ferroviarie.

La scena presentatasi ai soccorritori è stata quella di un impatto importante, con rottami e detriti sparsi lungo l’asfalto. Immediato è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area, i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato prontamente soccorso e trasferito d’urgenza presso l’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per le cure del caso.

L’episodio ha fatto riesplodere la rabbia e la preoccupazione dei residenti. Il dosso in corrispondenza del passaggio a livello è da anni considerato un vero e proprio “trampolino” ad alto rischio, specialmente nelle ore notturne. Nonostante le segnalazioni pregresse, il tratto continua a essere teatro di incidenti, confermando la criticità di una conformazione stradale che, combinata a velocità elevate o scarsa visibilità, diventa pericolosa per l’incolumità pubblica.

foto Franco Assenza

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