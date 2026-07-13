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Al via le domande di aiuto per i danni strutturali causati dai cicloni di inizio anno. Scadenza il 25 luglio

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Tempo di lettura: 2 minuti

È stato finalmente pubblicato l’avviso pubblico che consente alle imprese agricole siciliane di presentare le domande di aiuto per il ristoro dei danni subiti alle strutture aziendali a causa dei cicloni che hanno investito l’Isola nei mesi di gennaio e febbraio 2026, a partire dal devastante ciclone Harry. A dare l’annuncio è l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana. L’avviso pubblico emanato in attuazione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei benefici a favore delle aziende che hanno registrato danni strutturali a stalle, serre, magazzini e recinzioni. “Le procedure amministrative sono operative – spiega l’onorevole Abbate – ma i tempi a disposizione sono estremamente stretti. Le imprese agricole interessate, singole o associate, regolarmente iscritte alla CCIAA e in possesso del relativo fascicolo aziendale, dovranno trasmettere la richiesta di aiuto entro e non oltre le ore 24:00 del prossimo 25 luglio 2026. Invito pertanto tutti i produttori e le organizzazioni professionali del territorio a mobilitarsi immediatamente per istruire le pratiche ed evitare di perdere questa importante boccata d’ossigeno”. Il deputato ibleo ci tiene a rassicurare il comparto circa i danni subiti alle colture: “Questo specifico provvedimento riguarda esclusivamente il ripristino delle strutture aziendali danneggiate. Per quanto concerne, invece, i danni subiti dalle produzioni agricole e dai raccolti, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura emanerà a breve un successivo avviso dedicato. Continueremo a pressare gli uffici competenti affinché anche questa seconda misura venga pubblicata in tempi rapidi, garantendo un ristoro integrale ai nostri agricoltori che con coraggio continuano a difendere l’economia della nostra terra”. Tutte le informazioni di dettaglio, i requisiti d’accesso e le modalità telematiche di invio tramite il portale AGEA sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella sezione del Dipartimento regionale dell’Agricoltura a questo indirizzo:

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-07/avviso_pubblico_-_presentazione_domanda_di_aiuto_-_cicloni_gennaio_-_febbraio_2026_-_danni_alle_strutture_sicilia_10.07.2026_signed.pdf

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3 commenti su “Al via le domande di aiuto per i danni strutturali causati dai cicloni di inizio anno. Scadenza il 25 luglio”

  2. Agricoltore

    Il politico Abbate, da sindaco non fece nulla per i risarcimenti da Athos.
    ( la Protezione Civile Nazionale versò 102 milioni per i danni alle infrastrutture ).

    Cosa sta facendo ora ?

    E dire che i danni furono accertati dall’Ispettorato Agricoltura…

    2
  3. Franco m

    Ma questi risarcimento e pure valido per le serre che sono nel comune di Ragusa però inoltro la domanda al comune di modica? Chiedo per i modicani🤣🤣🤣

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