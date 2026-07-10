Colpo di mercato del Frigintini calcio, tesserato il difensore Giorgio Mallia

Modica, 10 luglio 2026 – Primo “botto” di mercato per il Frigintini Calcio, che si assicura le prestazioni del giovane Giorgio Mallia, che si riveste di rossoblu, dopo aver vestito fino a gennaio dello scorso anno quello del Modica Calcio.

Classe 2007, Giorgio Mallia è figlio d’arte (anche il papà Tony ha giocato nel Modica Calcio), ma nonostante la sua giovane età, ha già fatto diverse esperienze nel calcio dei grandi.

Cresciuto calcisticamente nel Real Modica, Mallia ha giocato anche nelle giovanili di Vibonese e Crotone, dove ha assaporato il mondo del professionismo. Ritornato nella sua città natale, ha indossato per una stagione e mezza la maglia dei “Tigrotti” del Modica Calcio in Eccellenza. A dicembre ha preferito cambiare aria e ha accettato la corte di Danilo Gallo che lo ha fortemente voluto al Noto (Promozione). Ora la scelta di tornare a Modica e di indossare la maglia rossoblu del Frigintini con voglia e la determinazione per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della “Banda” di Ciccio Di Rosa.

Felice della scelta fatta da Giorgio Mallia tutta la dirigenza del Frigintini Calcio, che con l’arrivo del forte difensore modicano si assicura uno dei migliori prospetti giovanili del panorama calcistico ibleo. Giorgio Mallia, infatti, nonostante la sua giovane età, darà sicurezza al reparto di terza linea, dove metterà a disposizione della squadra il suo carattere e il suo temperamento, oltre alle sue indiscusse doti tecniche e atletiche.

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