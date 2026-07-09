Monterosso Almo. Installata una vasca per l’elisoccorso antincendio

Monterosso Almo, 09 luglio 2026 – Più rapidità negli interventi aerei contro gli incendi boschivi. Da oggi il territorio ibleo ha un nuovo punto di rifornimento d’acqua a Monterosso Almo.

Questo pomeriggio l’elicottero del Corpo Forestale, “FALCO 8”, ha effettuato il rifornimento presso la vasca installata nella sede dei Rangers Monterosso. L’operazione è servita per le attività di spegnimento di un incendio divampato nel territorio della vicina Giarratana.

La vasca resterà posizionata presso la sede dei Rangers di Monterosso per tutto il periodo estivo. L’obiettivo è garantire un punto di approvvigionamento più vicino alle zone a rischio e consentire all’elicottero di intervenire con maggiore rapidità ed efficacia in caso di incendi.

Fino ad ora i mezzi aerei dovevano percorrere tratte più lunghe per rifornirsi, con un inevitabile allungamento dei tempi di intervento. Avere una riserva idrica a Monterosso riduce i tempi di volo e permette di effettuare più lanci d’acqua in meno tempo.

“ Un servizio importante per la tutela del nostro territorio e della nostra comunità”, sottolineano i Rangers di Monterosso Almo, che ospitano la struttura e collaborano con il Corpo Forestale nelle attività di prevenzione e spegnimento.

L’installazione si inserisce nel più ampio dispositivo di protezione civile messo in campo per la stagione a rischio incendi e rappresenta un supporto concreto ai comuni dell’area Iblea particolarmente esposti durante i mesi più caldi.

Con questa nuova postazione, il comprensorio ibleo si dota di un’infrastruttura in più per difendere boschi, campagne e centri abitati dalle fiamme.

Nella foto il momento dell’ approvvigionamento idrico del Falco 8 nella vasca situata nella sede dei Rangers di Monterosso.

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